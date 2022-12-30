Курс валют у Луцьку 3 січня

Курс валют у Луцьку 3 січня
3 січня долар продають за 40.80.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за – 42.77.

Щодо польського злотого, то його купують продають за 9,15.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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