Курс валют у Луцьку 3 січня





Про це повідомляє



Євро продають за – 42.77.



Щодо польського злотого, то його купують продають за 9,15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 січня долар продають за 40.80.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за – 42.77.Щодо польського злотого, то його купують продають за 9,15.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію