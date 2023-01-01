27-річний воїн з Волині загинув у Бахмуті у свій день народження

27-річний воїн з Волині загинув у Бахмуті у свій день народження
Під час виконання бойового завдання при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, ворожа снайперська куля обірвала життя 27-річного Олега Корецького із Мартинівки Городищенської громади.

Про це повідомляють на сайті громади.

Корецький Олег Олегович, 1995 року народження, вірний військовій присязі загинув у 31.12.2022, у день свого народження, внаслідок ворожої снайперської кулі в місті Бахмут Донецької області.

Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою… Вічна пам’ять і шана!

Жалоба в Городищенській громаді триває. Детальну інформацію про дату й час зустрічі Олега Корецького повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття усім, хто знав та любив полеглого у бою воїна!

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