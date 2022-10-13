До 15 січня продовжили набір у патрульну поліцію Волині

До 15 січня продовжили набір у патрульну поліцію Волині
Набір до патрульної поліції у Волинській області продовжили до 15 січня.

Про це повідомляє пресслужба цієї структури.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;

- вільне володіння українською мовою;

- вік від 18 років;

- повна середня загальна освіта;

- посвідчення водія категорії В.

Необхідні документи:

1.Заява про участь у конкурсі.
2. Паспорт громадянина України.
3. Особова картка визначеного зразка (заповнюється на місці).
4. Автобіографія (заповнюється на місці).
5. 3 фотокартки 9х12 см (анфас).
6. Декларація за попередній календарний рік, визначена ЗУ «Про запобігання корупції» (заповнюється на порталі НАЗК за бажанням). Відповідно до норм чинного законодавства декларацію необхідно буде подати протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.
7. Копія трудової книжки (за наявності).
8. Копії документів про освіту.
9. Копія військово-облікового документа (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов’язаного) або посвідчення особи військовослужбовця – для постановки на спеціальний облік та бронювання на період загальної мобілізації.
10. Медична довідка про стан здоров’я (надається після проходження ВЛК).

Прочитати більше про умови та заповнити заявку можна за посиланням.

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Теги: патрульна поліція, набір, варте уваги
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