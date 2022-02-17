Коли фахівці не радять пити чай





Про те, чому — у матеріалі



Фахівці зі здорового харчування не радять пити такий улюблений багатьма напій, як чай, одразу після їжі. А все тому, що в ньому міститься кофеїн, який заважає засвоєнню заліза в організмі.



Зазначається, що тут все залежить від багатьох факторів, зокрема, кількості, якості чаю, який випивається після їжі, а також часу, який минув після вживання їжі. Щоб не зашкодити своєму організму, варто зачекати не менше 40 хвилин і лише після цього заварювати собі чашку запашного напою. Також варто звертати увагу на стан здоров'я конкретної людини.



Варто запам'ятати, що чай краще не змішувати з продуктами харчування. Тому відокремлюйте основне приймання їжі та чаювання. Навіть якщо вам дуже подобається запивати бутерброди улюбленим напоєм.



Скільки ж чаю можна випивати в день? Яка доза вважається безпечною для здоров'я людини? Якщо у вас немає хронічних захворювань, можна випивати до 400 мл чаю на добу. Фахівці також радять робити це в першій половині дня. В разі, якщо у людини є ниркова недостатність, підвищений вміст сечової кислоти або сечокам'яна хвороба, краще пити менше чаю.



А ось чай у пакетиках не має жодної користі для організму людини. Тому його краще замінити на листовий. Адже він допомагає уповільнити процеси старіння, відновлює нормальну роботу ШКТ, має антибактеріальну дію та зміцнює захисні функції організму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виявляється, пити чай можна не завжди. Фахівці зі здорового харчування не радять пити чай одразу після їжі, тому що це шкідливо для здоров'я.Про те, чому — у матеріалі ТСН.ua Фахівці зі здорового харчування не радять пити такий улюблений багатьма напій, як чай, одразу після їжі. А все тому, що в ньому міститься кофеїн, який заважає засвоєнню заліза в організмі.Зазначається, що тут все залежить від багатьох факторів, зокрема, кількості, якості чаю, який випивається після їжі, а також часу, який минув після вживання їжі. Щоб не зашкодити своєму організму, варто зачекати не менше 40 хвилин і лише після цього заварювати собі чашку запашного напою. Також варто звертати увагу на стан здоров'я конкретної людини.Варто запам'ятати, що чай краще не змішувати з продуктами харчування. Тому відокремлюйте основне приймання їжі та чаювання. Навіть якщо вам дуже подобається запивати бутерброди улюбленим напоєм.Скільки ж чаю можна випивати в день? Яка доза вважається безпечною для здоров'я людини? Якщо у вас немає хронічних захворювань, можна випивати до 400 мл чаю на добу. Фахівці також радять робити це в першій половині дня. В разі, якщо у людини є ниркова недостатність, підвищений вміст сечової кислоти або сечокам'яна хвороба, краще пити менше чаю.А ось чай у пакетиках не має жодної користі для організму людини. Тому його краще замінити на листовий. Адже він допомагає уповільнити процеси старіння, відновлює нормальну роботу ШКТ, має антибактеріальну дію та зміцнює захисні функції організму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію