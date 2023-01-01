Які товари у новому році подорожчають найбільше
Сьогодні, 01:00
Український уряд прогнозував, що в 2023 році зростання цін майже не сповільниться, а інфляція досягне 28%. Серйозно вплив на економіку нададуть постійні відключення світла.
Про це пише УНІАН.
Очікується, що лідером по зростанню цін стануть овочі, що цілком зрозуміло, адже торішній урожай закінчується навесні, а новий обійдеться дорожче через використання генераторів для парників.
Відзначається, що подорожчання не буде нескінченним, тому що існує стеля купівельної спроможності, а також вплине вартість імпорту і курс валюти. Крім того, на зростанню цін посприяла і знищена РФ агропромислову інфраструктуру України.
Попри це експерти вважають, що яйця навесні подешевшають. Водночас курятина, м'ясо та сало може додати ще близько 30% до нинішньої ціни. Що стосується риби, то за минулий рік вона вже подорожчала на 40%.
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Про це пише УНІАН.
Очікується, що лідером по зростанню цін стануть овочі, що цілком зрозуміло, адже торішній урожай закінчується навесні, а новий обійдеться дорожче через використання генераторів для парників.
Відзначається, що подорожчання не буде нескінченним, тому що існує стеля купівельної спроможності, а також вплине вартість імпорту і курс валюти. Крім того, на зростанню цін посприяла і знищена РФ агропромислову інфраструктуру України.
Попри це експерти вважають, що яйця навесні подешевшають. Водночас курятина, м'ясо та сало може додати ще близько 30% до нинішньої ціни. Що стосується риби, то за минулий рік вона вже подорожчала на 40%.
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