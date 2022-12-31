Переможуть кохання та ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 2 січня
Сьогодні, 23:15
Впевнені, що у новому році буде ще більше добрих новин! Поки все йде за планом. Наприклад, за минулу добу Росія втратила 720 солдатів. Такі успіхи Збройних сил України особливо тішать!
Про цю та інші позитивні новини 2 січня – у щоденній підбірці:
Росія за добу втратила близько 720 вояків
Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення близько 107 440 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб;
▪️ танків ‒ 3031 (+0) од;
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од;
▪️ артилерійських систем – 2 027 (+6) од;
▪️ РСЗВ – 423 (+0) од;
▪️ засоби ППО ‒ 213 (+0) од;
▪️ літаків – 283 (+0) од;
▪️ гелікоптерів – 269 (+0) од;
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44);
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0);
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од;
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од;
▪️ спеціальної техніки ‒ 181 (+0).
Волинський майстер виготовляє печі-буржуйки з газових балонів
Майстер Іван Зелінський з села Борохів Луцького району впродовж трьох місяців виготовляє печі-буржуйки з газових балонів для військовослужбовців. Зараз працює над черговою партією.
Зі слів майстра, слід бути сильними і в допомозі військовим, які захищають країну. "Перемоги, перемоги і долучатися до таких робіт, допомагати чим можемо", – додав волинянин.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Військовий з Волині потрапив у новорічне звернення президента
У традиційному відеозверненні президента України показали найвизначніші і найважливіші кадри з життя України в період війни. Серед них – встановлення військовим з Іванич українського прапора на вежі визволеного від окупантів селища Харківської області.
Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
На Волині АЗС знаходяться за такими адресами:
• село Зміїнець, вул. Луцька, 2В;
• село Рованці, вул. Будівельна, 1А;
• місто Ківерці, вул. Чкалова, 2В;
• селище Торчин, вул. Незалежності, 41А;
• село Старовойтове, вул. Прикордонників,10;
• місто Камінь-Каширський, вул. Ковельська;
• селище Стара Вижівка, вул. Ковельська, 16;
• село Колодяжне, вул. Луцька, 33;
• місто Любомль, вул. Брестська, 5;
• селище Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 89А;
• село Верба, вул. Ковельська, 1Б;
• місто Нововолинськ, вул. Автобусна, 11А.
Кохання зародилося у зоні бойових дій: військовослужбовець з Волині приїхав у відпустку, аби одружитися
Жителька Харківської області Лілія та військовослужбовець, житель села Городині Торчинської громади Павло одружилися на Волині.
Історію кохання розповідають у Торчинській громаді.
Павло Мариюк познайомився з Лілією під час виконання свого громадянського обов'язку. Він захищав нашу державу на Харківському напрямку. Там, у зоні бойових дій, і зародилося їхнє кохання. А зараз привіз свою обранницю на батьківщину, аби одружитися.
Закохані поспішали зареєструвати шлюб у ті короткі декілька днів, на які нареченого відпустили із військової служби у Збройних Силах України.
«Із сердечними побажаннями добра, взаєморозуміння і любові зареєстрували і вручили свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу. Щиро сподіваємося, що цей день стане для молодих людей незабутнім початком спільного життєвого шляху. Бажаємо швидкої перемоги нашим воїнам, аби вони повернулися до своїх рідних, коханих і щасливо жили у мирній Україні!»,– повідомила секретар селищної ради Лідія Бабіюк.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про цю та інші позитивні новини 2 січня – у щоденній підбірці:
Росія за добу втратила близько 720 вояків
Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення близько 107 440 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб;
▪️ танків ‒ 3031 (+0) од;
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од;
▪️ артилерійських систем – 2 027 (+6) од;
▪️ РСЗВ – 423 (+0) од;
▪️ засоби ППО ‒ 213 (+0) од;
▪️ літаків – 283 (+0) од;
▪️ гелікоптерів – 269 (+0) од;
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44);
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0);
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од;
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од;
▪️ спеціальної техніки ‒ 181 (+0).
Волинський майстер виготовляє печі-буржуйки з газових балонів
Майстер Іван Зелінський з села Борохів Луцького району впродовж трьох місяців виготовляє печі-буржуйки з газових балонів для військовослужбовців. Зараз працює над черговою партією.
Зі слів майстра, слід бути сильними і в допомозі військовим, які захищають країну. "Перемоги, перемоги і долучатися до таких робіт, допомагати чим можемо", – додав волинянин.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Військовий з Волині потрапив у новорічне звернення президента
У традиційному відеозверненні президента України показали найвизначніші і найважливіші кадри з життя України в період війни. Серед них – встановлення військовим з Іванич українського прапора на вежі визволеного від окупантів селища Харківської області.
Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
На Волині АЗС знаходяться за такими адресами:
• село Зміїнець, вул. Луцька, 2В;
• село Рованці, вул. Будівельна, 1А;
• місто Ківерці, вул. Чкалова, 2В;
• селище Торчин, вул. Незалежності, 41А;
• село Старовойтове, вул. Прикордонників,10;
• місто Камінь-Каширський, вул. Ковельська;
• селище Стара Вижівка, вул. Ковельська, 16;
• село Колодяжне, вул. Луцька, 33;
• місто Любомль, вул. Брестська, 5;
• селище Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 89А;
• село Верба, вул. Ковельська, 1Б;
• місто Нововолинськ, вул. Автобусна, 11А.
Кохання зародилося у зоні бойових дій: військовослужбовець з Волині приїхав у відпустку, аби одружитися
Жителька Харківської області Лілія та військовослужбовець, житель села Городині Торчинської громади Павло одружилися на Волині.
Історію кохання розповідають у Торчинській громаді.
Павло Мариюк познайомився з Лілією під час виконання свого громадянського обов'язку. Він захищав нашу державу на Харківському напрямку. Там, у зоні бойових дій, і зародилося їхнє кохання. А зараз привіз свою обранницю на батьківщину, аби одружитися.
Закохані поспішали зареєструвати шлюб у ті короткі декілька днів, на які нареченого відпустили із військової служби у Збройних Силах України.
«Із сердечними побажаннями добра, взаєморозуміння і любові зареєстрували і вручили свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу. Щиро сподіваємося, що цей день стане для молодих людей незабутнім початком спільного життєвого шляху. Бажаємо швидкої перемоги нашим воїнам, аби вони повернулися до своїх рідних, коханих і щасливо жили у мирній Україні!»,– повідомила секретар селищної ради Лідія Бабіюк.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Переможуть кохання та ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 2 січня
Сьогодні, 23:15
Кохання зародилося у зоні бойових дій: військовослужбовець з Волині приїхав у відпустку, аби одружитися
Сьогодні, 22:35
«Ночі можуть бути неспокійними»: Зеленський заявив, що Росія планує тривалу атаку дронами
Сьогодні, 22:00
На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік
Сьогодні, 21:32
Завтра, 3 січня, світло вимикатимуть з 14:00. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 21:00
Медіа