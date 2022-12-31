Переможуть кохання та ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 2 січня

Впевнені, що у новому році буде ще більше добрих новин! Поки все йде за планом. Наприклад, за минулу добу Росія втратила 720 солдатів. Такі успіхи Збройних сил України особливо тішать!Про цю та інші позитивні новини– у щоденній підбірці:Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення близько 107 440 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб;▪️ танків ‒ 3031 (+0) од;▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од;▪️ артилерійських систем – 2 027 (+6) од;▪️ РСЗВ – 423 (+0) од;▪️ засоби ППО ‒ 213 (+0) од;▪️ літаків – 283 (+0) од;▪️ гелікоптерів – 269 (+0) од;▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44);▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0);▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од;▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од;▪️ спеціальної техніки ‒ 181 (+0).Майстерз села Борохів Луцького району впродовж трьох місяців виготовляє печі-буржуйки з газових балонів для військовослужбовців. Зараз працює над черговою партією.Зі слів майстра, слід бути сильними і в допомозі військовим, які захищають країну. "Перемоги, перемоги і долучатися до таких робіт, допомагати чим можемо", – додав волинянин.У традиційному відеозверненні президента України показали найвизначніші і найважливіші кадри з життя України в період війни. Серед них – встановлення військовим з Іванич українського прапора на вежі визволеного від окупантів селища Харківської області.На Волині АЗС знаходяться за такими адресами:• село Зміїнець, вул. Луцька, 2В;• село Рованці, вул. Будівельна, 1А;• місто Ківерці, вул. Чкалова, 2В;• селище Торчин, вул. Незалежності, 41А;• село Старовойтове, вул. Прикордонників,10;• місто Камінь-Каширський, вул. Ковельська;• селище Стара Вижівка, вул. Ковельська, 16;• село Колодяжне, вул. Луцька, 33;• місто Любомль, вул. Брестська, 5;• селище Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 89А;• село Верба, вул. Ковельська, 1Б;• місто Нововолинськ, вул. Автобусна, 11А.Жителька Харківської області Лілія та військовослужбовець, житель села Городині Торчинської громади Павло одружилися на Волині.Історію кохання розповідають у Торчинській громаді.Павло Мариюк познайомився з Лілією під час виконання свого громадянського обов'язку. Він захищав нашу державу на Харківському напрямку. Там, у зоні бойових дій, і зародилося їхнє кохання. А зараз привіз свою обранницю на батьківщину, аби одружитися.Закохані поспішали зареєструвати шлюб у ті короткі декілька днів, на які нареченого відпустили із військової служби у Збройних Силах України.«Із сердечними побажаннями добра, взаєморозуміння і любові зареєстрували і вручили свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу. Щиро сподіваємося, що цей день стане для молодих людей незабутнім початком спільного життєвого шляху. Бажаємо швидкої перемоги нашим воїнам, аби вони повернулися до своїх рідних, коханих і щасливо жили у мирній Україні!»,– повідомила секретар селищної ради Лідія Бабіюк.