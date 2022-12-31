Кохання зародилося у зоні бойових дій: військовослужбовець з Волині приїхав у відпустку, аби одружитися

Кохання зародилося у зоні бойових дій: військовослужбовець з Волині приїхав у відпустку, аби одружитися
Жителька Харківської області Лілія та військовослужбовець, житель села Городині Торчинської громади Павло одружилися на Волині.

Історію кохання розповідають у Торчинській громаді.

Павло Мариюк познайомився з Лілією під час виконання свого громадянського обов'язку. Він захищав нашу державу на Харківському напрямку. Там, у зоні бойових дій, і зародилося їхнє кохання. А зараз привіз свою обранницю на батьківщину, аби одружитися.

Закохані поспішали зареєструвати шлюб у ті короткі декілька днів, на які нареченого відпустили із військової служби у Збройних Силах України.

«Із сердечними побажаннями добра, взаєморозуміння і любові зареєстрували і вручили свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу. Щиро сподіваємося, що цей день стане для молодих людей незабутнім початком спільного життєвого шляху. Бажаємо швидкої перемоги нашим воїнам, аби вони повернулися до своїх рідних, коханих і щасливо жили у мирній Україні!»,– повідомила секретар селищної ради Лідія Бабіюк.


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Теги: Торчинська громада, Волинь, одруження, військовий
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