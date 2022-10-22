На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік

У бою за цілісність, незалежність та свободу України загинув житель Каменя-Каширського -, 1984 року народження.Про це повідомляє Камінь-Каширська міська територіальна громада.Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Луганській області."Низький уклін і світла пам'ять Герою. Схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Спочивай з миром, воїне, якого не судилося дочекатися! Щирі слова співчуття родині. Біль, який нічим не загоїти.Ніколи не пробачимо рашистам смерті ще одного нашого бійця", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.Деталі зустрічі тіла загиблого Героя Олександра Карпіка повідомлять згодом.