На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік
Сьогодні, 21:32
У бою за цілісність, незалежність та свободу України загинув житель Каменя-Каширського - Карпік Олександр Васильович, 1984 року народження.
Про це повідомляє Камінь-Каширська міська територіальна громада.
Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Луганській області.
"Низький уклін і світла пам'ять Герою. Схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Спочивай з миром, воїне, якого не судилося дочекатися! Щирі слова співчуття родині. Біль, який нічим не загоїти.
Ніколи не пробачимо рашистам смерті ще одного нашого бійця", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Деталі зустрічі тіла загиблого Героя Олександра Карпіка повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого. Світла пам'ять!
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Про це повідомляє Камінь-Каширська міська територіальна громада.
Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Луганській області.
"Низький уклін і світла пам'ять Герою. Схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Спочивай з миром, воїне, якого не судилося дочекатися! Щирі слова співчуття родині. Біль, який нічим не загоїти.
Ніколи не пробачимо рашистам смерті ще одного нашого бійця", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Деталі зустрічі тіла загиблого Героя Олександра Карпіка повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого. Світла пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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