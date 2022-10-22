На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік

На війні загинув житель Каменя-Каширського Олександр Карпік
У бою за цілісність, незалежність та свободу України загинув житель Каменя-Каширського - Карпік Олександр Васильович, 1984 року народження.

Про це повідомляє Камінь-Каширська міська територіальна громада.

Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Луганській області.

"Низький уклін і світла пам'ять Герою. Схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Спочивай з миром, воїне, якого не судилося дочекатися! Щирі слова співчуття родині. Біль, який нічим не загоїти.

Ніколи не пробачимо рашистам смерті ще одного нашого бійця", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.

Деталі зустрічі тіла загиблого Героя Олександра Карпіка повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого. Світла пам'ять!

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Теги: Олександр Карпік, загибель, війна
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