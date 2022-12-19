Завтра, 3 січня, світло вимикатимуть з 14:00. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 21:00
3 січня НЕК «Укренерго» не встановила ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 14:00.
З 14:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго», повідомляє пресслужба цієї структури.
Ознайомитись із графіками відключення на 3 січня можна за посиланням.
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З 14:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго», повідомляє пресслужба цієї структури.
Ознайомитись із графіками відключення на 3 січня можна за посиланням.
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Коментарі 1
На новий рік світла не вимикали. Значить, дефіцит електроенергії у Волинській області не існував. Інакше б без вимушених відключень на можна було обійтись. Свято пройшло, і наші електрослуги юрія бойка, власника Волиньобленерго, знову за своє! Встигли з Молдовою новий контракт укласти на продаж електроенергії?
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