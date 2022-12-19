Завтра, 3 січня, світло вимикатимуть з 14:00. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ





З 14:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго», повідомляє пресслужба цієї структури.



Ознайомитись із графіками відключення на 3 січня можна за посиланням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 січня НЕК «Укренерго» не встановила ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 14:00.З 14:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго», повідомляє пресслужба цієї структури.

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