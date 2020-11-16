У селі біля Луцька ремонтують дорогу. ФОТО
Сьогодні, 20:20
У перший робочий день нового року в селі Підгайці, що біля Луцька, ремонтують дорогу.
Про це повідомили у Службі автомобільних доріг області.
Цей відрізок дороги входиться до автошляху державного значення М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). На найбільш зруйнованих ділянках дорожники ліквідовують аварійні вибоїни дорожнього покриття.
П’ятикілометровий відтинок у селі Підгайці єдиним на ділянці між Луцьком та Рівненщиною лишився в незадовільному стані, відтак його планувати відремонтувати капітально. Розпочали роботи завадила війна.
«Проєкт, що розроблявся на цей об’єкт капремонту, передбачав не лише влаштування нового багатошарового дорожнього одягу, упорядкованого узбіччя та виконання комплексу робіт з організації і безпеки руху, а й прокладання тротуарів, місцевого проїзду, встановлення нових автопавільйонів та монтаж лінії зовнішнього освітлення. Однак, через збройну агресію рф, на разі лагодимо цю ділянку лише у рамках експлуатаційного утримання», - розповідають у Службі автомобільних доріг області.
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Про це повідомили у Службі автомобільних доріг області.
Цей відрізок дороги входиться до автошляху державного значення М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). На найбільш зруйнованих ділянках дорожники ліквідовують аварійні вибоїни дорожнього покриття.
П’ятикілометровий відтинок у селі Підгайці єдиним на ділянці між Луцьком та Рівненщиною лишився в незадовільному стані, відтак його планувати відремонтувати капітально. Розпочали роботи завадила війна.
«Проєкт, що розроблявся на цей об’єкт капремонту, передбачав не лише влаштування нового багатошарового дорожнього одягу, упорядкованого узбіччя та виконання комплексу робіт з організації і безпеки руху, а й прокладання тротуарів, місцевого проїзду, встановлення нових автопавільйонів та монтаж лінії зовнішнього освітлення. Однак, через збройну агресію рф, на разі лагодимо цю ділянку лише у рамках експлуатаційного утримання», - розповідають у Службі автомобільних доріг області.
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Коментарі 1
Дощ йде, а ми скирдуєм. Ну, бля!.. Нема що сказати!
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