У селі біля Луцька ремонтують дорогу. ФОТО

У селі біля Луцька ремонтують дорогу. ФОТО
У перший робочий день нового року в селі Підгайці, що біля Луцька, ремонтують дорогу.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг області.

Цей відрізок дороги входиться до автошляху державного значення М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). На найбільш зруйнованих ділянках дорожники ліквідовують аварійні вибоїни дорожнього покриття.

П’ятикілометровий відтинок у селі Підгайці єдиним на ділянці між Луцьком та Рівненщиною лишився в незадовільному стані, відтак його планувати відремонтувати капітально. Розпочали роботи завадила війна.
У селі біля Луцька ремонтують дорогу. ФОТО

«Проєкт, що розроблявся на цей об’єкт капремонту, передбачав не лише влаштування нового багатошарового дорожнього одягу, упорядкованого узбіччя та виконання комплексу робіт з організації і безпеки руху, а й прокладання тротуарів, місцевого проїзду, встановлення нових автопавільйонів та монтаж лінії зовнішнього освітлення. Однак, через збройну агресію рф, на разі лагодимо цю ділянку лише у рамках експлуатаційного утримання», - розповідають у Службі автомобільних доріг області.
У селі біля Луцька ремонтують дорогу. ФОТО
У селі біля Луцька ремонтують дорогу. ФОТО
У селі біля Луцька ремонтують дорогу. ФОТО

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Теги: Підгайці, дорога, ремонт
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