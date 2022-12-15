Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 січня
У вівторок, 3 січня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.

За даними Sinoptik, похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +9°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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