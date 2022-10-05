У Луцьку частина будинків – без гарячої води та тепла





Про це повідомляє



Так, подачу опалення припинили до будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 13а. Роботи з ліквідації витоку будуть проводити завтра, 3 січня.



А через витік на мережах постачання гарячої води зупинили роботу центрального теплового пункту, у зв'язку з чим подачу гарячої води тимчасово припинено до житлових будинків на вул. Гордіюк, 37, 39, 41, 43, 45, 47, вул. Кравчука, 2, 4, 8, 10, 12, просп. Соборності, 4.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через витоки на теплових мережах 2 грудня припинено подачу тепла та гарячої води у ряд будинків.Про це повідомляє «Луцьктепло». Так, подачу опалення припинили до будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 13а. Роботи з ліквідації витоку будуть проводити завтра, 3 січня.А через витік на мережах постачання гарячої води зупинили роботу центрального теплового пункту, у зв'язку з чим подачу гарячої води тимчасово припинено до житлових будинків на вул. Гордіюк, 37, 39, 41, 43, 45, 47, вул. Кравчука, 2, 4, 8, 10, 12, просп. Соборності, 4.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію