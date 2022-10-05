У Луцьку частина будинків – без гарячої води та тепла

У Луцьку частина будинків – без гарячої води та тепла
Через витоки на теплових мережах 2 грудня припинено подачу тепла та гарячої води у ряд будинків.

Про це повідомляє «Луцьктепло».

Так, подачу опалення припинили до будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 13а. Роботи з ліквідації витоку будуть проводити завтра, 3 січня.

А через витік на мережах постачання гарячої води зупинили роботу центрального теплового пункту, у зв'язку з чим подачу гарячої води тимчасово припинено до житлових будинків на вул. Гордіюк, 37, 39, 41, 43, 45, 47, вул. Кравчука, 2, 4, 8, 10, 12, просп. Соборності, 4.

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Теги: Луцьк, гаряча вода, Луцьктепло
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