На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Костюк

Костюк Олександр Вікторович.



Про це



Солдат - житель с. Смоляри Світязькі. Олександра Костюка мобілізували 1 вересня 2022 року у військову частину А 1008. Він боронив Україну у складі стрілецького батальйону.



У загиблого захисника залишилися мама, бабуся, сестра і брат.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 грудня 2022 року в Купʼянському районі Харківської області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу країну від російської навали, загинув 40-річний волинянинПро це інформує 4 відділ Ковельського РТЦК та СП.Солдат - житель с. Смоляри Світязькі. Олександра Костюка мобілізували 1 вересня 2022 року у військову частину А 1008. Він боронив Україну у складі стрілецького батальйону.У загиблого захисника залишилися мама, бабуся, сестра і брат.

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