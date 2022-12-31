На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Костюк

На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Костюк
31 грудня 2022 року в Купʼянському районі Харківської області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу країну від російської навали, загинув 40-річний волинянин Костюк Олександр Вікторович.

Про це інформує 4 відділ Ковельського РТЦК та СП.

Солдат - житель с. Смоляри Світязькі. Олександра Костюка мобілізували 1 вересня 2022 року у військову частину А 1008. Він боронив Україну у складі стрілецького батальйону.

У загиблого захисника залишилися мама, бабуся, сестра і брат.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Костюк, Харківщина, загинув, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські військові збили усі іранські дрони, які окупанти випустили сьогодні. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:37
У Луцьку частина будинків – без гарячої води та тепла
Сьогодні, 18:15
На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Костюк
Сьогодні, 18:11
У Міненерго розповіли, скільки ще в Україні світло буде за графіком
Сьогодні, 17:49
З Волині на Житомирщину доставляли нелегальний спирт. ФОТО
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
На Луганщині загинув волинянин Артем Вакулінський На Луганщині загинув волинянин Артем Вакулінський
31 грудень, 2022, 18:56
Поблизу Бахмута загинув кулеметник з Волині Віталій Дерлюк Поблизу Бахмута загинув кулеметник з Волині Віталій Дерлюк
31 грудень, 2022, 13:35
У боях за Бахмут загинув депутат селищної ради на Волині Андрій Олещук У боях за Бахмут загинув депутат селищної ради на Волині Андрій Олещук
31 грудень, 2022, 12:15
Коли зниклого військового можуть визнати померлим і як діяти його рідним Коли зниклого військового можуть визнати померлим і як діяти його рідним
28 грудень, 2022, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові збили усі іранські дрони, які окупанти випустили сьогодні. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:37
 0
У Луцьку частина будинків – без гарячої води та тепла
Сьогодні, 18:15
 0
На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Костюк
Сьогодні, 18:11
 0
У Міненерго розповіли, скільки ще в Україні світло буде за графіком
Сьогодні, 17:49
 0
З Волині на Житомирщину доставляли нелегальний спирт. ФОТО
Сьогодні, 17:29
 0
Медіа
відео
1/8