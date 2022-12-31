На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Костюк
Сьогодні, 18:11
31 грудня 2022 року в Купʼянському районі Харківської області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу країну від російської навали, загинув 40-річний волинянин Костюк Олександр Вікторович.
Про це інформує 4 відділ Ковельського РТЦК та СП.
Солдат - житель с. Смоляри Світязькі. Олександра Костюка мобілізували 1 вересня 2022 року у військову частину А 1008. Він боронив Україну у складі стрілецького батальйону.
У загиблого захисника залишилися мама, бабуся, сестра і брат.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це інформує 4 відділ Ковельського РТЦК та СП.
Солдат - житель с. Смоляри Світязькі. Олександра Костюка мобілізували 1 вересня 2022 року у військову частину А 1008. Він боронив Україну у складі стрілецького батальйону.
У загиблого захисника залишилися мама, бабуся, сестра і брат.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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