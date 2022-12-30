З Волині на Житомирщину доставляли нелегальний спирт. ФОТО
Сьогодні, 17:29
Днями поліцейські провели обшуки на території Волинської та Житомирської областей, у результаті чого вилучили близько 600 літрів горілки сумнівної якості. Триває встановлення усіх причетних до нелегального бізнесу.
Про це інформують у поліції Житомирщини.
Розкручування схеми розпочалося із затримання улітку 2022 на одному з блокпостів поблизу Житомира автомобіля, в якому перевозилось близько 2 тонн етилового спирту без жодних документів на вантаж. Тоді поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України та у його рамках встановлювали походження і призначення фальсифікату.
Як з’ясувалось, потрапляв він у регіон з Волині.
Для документування протиправної діяльності 30 грудня поліцейські провели 5 санкціонованих обшуків. Безпосередньо у Житомирі слідчі дії пройшли у трьох складських приміщеннях та у кафе, де продавався фальсифікат. Загалом у результаті обшуків було вилучено більш як 600 л горілки, 120 л спирту, 20 л коньяку, обладнання для фасування та інші речові докази.
Усе вилучене слідчі направили на експертне дослідження до регіонального Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Триває досудове розслідування, у ході якого встановлюються усі особи, причетні до незаконної діяльності.
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Про це інформують у поліції Житомирщини.
Розкручування схеми розпочалося із затримання улітку 2022 на одному з блокпостів поблизу Житомира автомобіля, в якому перевозилось близько 2 тонн етилового спирту без жодних документів на вантаж. Тоді поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України та у його рамках встановлювали походження і призначення фальсифікату.
Як з’ясувалось, потрапляв він у регіон з Волині.
Для документування протиправної діяльності 30 грудня поліцейські провели 5 санкціонованих обшуків. Безпосередньо у Житомирі слідчі дії пройшли у трьох складських приміщеннях та у кафе, де продавався фальсифікат. Загалом у результаті обшуків було вилучено більш як 600 л горілки, 120 л спирту, 20 л коньяку, обладнання для фасування та інші речові докази.
Усе вилучене слідчі направили на експертне дослідження до регіонального Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Триває досудове розслідування, у ході якого встановлюються усі особи, причетні до незаконної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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