З Волині на Житомирщину доставляли нелегальний спирт. ФОТО





Про це



Розкручування схеми розпочалося із затримання улітку 2022 на одному з блокпостів поблизу Житомира автомобіля, в якому перевозилось близько 2 тонн етилового спирту без жодних документів на вантаж. Тоді поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України та у його рамках встановлювали походження і призначення фальсифікату.



Як з’ясувалось, потрапляв він у регіон з Волині.



Для документування протиправної діяльності 30 грудня поліцейські провели 5 санкціонованих обшуків. Безпосередньо у Житомирі слідчі дії пройшли у трьох складських приміщеннях та у кафе, де продавався фальсифікат. Загалом у результаті обшуків було вилучено більш як 600 л горілки, 120 л спирту, 20 л коньяку, обладнання для фасування та інші речові докази.



Усе вилучене слідчі направили на експертне дослідження до регіонального Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.



Триває досудове розслідування, у ході якого встановлюються усі особи, причетні до незаконної діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями поліцейські провели обшуки на території Волинської та Житомирської областей, у результаті чого вилучили близько 600 літрів горілки сумнівної якості. Триває встановлення усіх причетних до нелегального бізнесу.Про це інформують у поліції Житомирщини.Розкручування схеми розпочалося із затримання улітку 2022 на одному з блокпостів поблизу Житомира автомобіля, в якому перевозилось близько 2 тонн етилового спирту без жодних документів на вантаж. Тоді поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України та у його рамках встановлювали походження і призначення фальсифікату.Як з’ясувалось, потрапляв він у регіон з Волині.Для документування протиправної діяльності 30 грудня поліцейські провели 5 санкціонованих обшуків. Безпосередньо у Житомирі слідчі дії пройшли у трьох складських приміщеннях та у кафе, де продавався фальсифікат. Загалом у результаті обшуків було вилучено більш як 600 л горілки, 120 л спирту, 20 л коньяку, обладнання для фасування та інші речові докази.Усе вилучене слідчі направили на експертне дослідження до регіонального Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Триває досудове розслідування, у ході якого встановлюються усі особи, причетні до незаконної діяльності.

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