Україна звільнить Крим до кінця серпня, – генерал США Годжес
Сьогодні, 16:43
Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.
Про це він написав у Twitter, пише LB.ua.
"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції. Скоріше, якщо ми надамо високоточну зброю більшої дальності", - зазначив Годжес.
Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він написав у Twitter, пише LB.ua.
"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції. Скоріше, якщо ми надамо високоточну зброю більшої дальності", - зазначив Годжес.
Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З Волині на Житомирщину доставляли нелегальний спирт. ФОТО
Сьогодні, 17:29
На Волині виявили продаж ялинок без документів
Сьогодні, 17:09
Україна звільнить Крим до кінця серпня, – генерал США Годжес
Сьогодні, 16:43
Волинян запрошують на військову службу у прикордонний загін
Сьогодні, 16:30
На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів
Сьогодні, 16:15
Медіа