Україна звільнить Крим до кінця серпня, – генерал США Годжес

Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.



Про це він написав у Twitter, пише



"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції. Скоріше, якщо ми надамо високоточну зброю більшої дальності", - зазначив Годжес.



Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова.

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