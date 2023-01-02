Україна звільнить Крим до кінця серпня, – генерал США Годжес

Україна звільнить Крим до кінця серпня, – генерал США Годжес
Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.

Про це він написав у Twitter, пише LB.ua.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції. Скоріше, якщо ми надамо високоточну зброю більшої дальності", - зазначив Годжес.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова.

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Теги: Росія, Україна, війна
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