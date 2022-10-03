На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів

На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів
За минулий тиждень на Волині від COVID-19 померло троє людей віком 68-82 роки. Усі вони мали супутні хронічні захворювання.

Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».

Загалом за минулий тиждень в області зареєстрували 175 випадків захворювання на COVID-19. Серед них дітей – 17, медичних працівників — 10. Порівняно з попереднім тижденим на Волині фіксують збільшення кількості захворілих на 8%.

Так, у Луцькому районі виявили 84 хворих, Володимирському – 17 хворих, Камінь-Каширському – 16 хворих і в Ковельському – 58 хворих.

За цей час було госпіталізовано – 43 особи, ще 132 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 201 особа.

«Зареєстровано 3 летальних випадки (Володимирський район – 2, Луцький район – 1). Померлі особи віком 68-82 роки, мали супутні хронічні захворювання», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, коронавірус, Волинь, пенсіонери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна звільнить Крим до кінця серпня, – генерал США Годжес
Сьогодні, 16:43
Волинян запрошують на військову службу у прикордонний загін
Сьогодні, 16:30
На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів
Сьогодні, 16:15
Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
Сьогодні, 15:56
У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
На Волині за тиждень від коронавірусу померло 8 людей На Волині за тиждень від коронавірусу померло 8 людей
03 жовтень, 2022, 11:30
За тиждень від коронавірусу померло 2 волинян За тиждень від коронавірусу померло 2 волинян
12 вересень, 2022, 16:22
На Волині від коронавірусу померла 18-річна На Волині від коронавірусу померла 18-річна
09 вересень, 2022, 11:45
За тиждень двоє волинян померли від COVID-19 За тиждень двоє волинян померли від COVID-19
17 серпень, 2022, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Міненерго розповіли, скільки ще в Україні світло буде за графіком
Сьогодні, 17:49
 0
З Волині на Житомирщину доставляли нелегальний спирт. ФОТО
Сьогодні, 17:29
 0
На Волині виявили продаж ялинок без документів
Сьогодні, 17:09
 0
Україна звільнить Крим до кінця серпня, – генерал США Годжес
Сьогодні, 16:43
 0
Волинян запрошують на військову службу у прикордонний загін
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8