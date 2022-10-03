На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів
Сьогодні, 16:15
За минулий тиждень на Волині від COVID-19 померло троє людей віком 68-82 роки. Усі вони мали супутні хронічні захворювання.
Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Загалом за минулий тиждень в області зареєстрували 175 випадків захворювання на COVID-19. Серед них дітей – 17, медичних працівників — 10. Порівняно з попереднім тижденим на Волині фіксують збільшення кількості захворілих на 8%.
Так, у Луцькому районі виявили 84 хворих, Володимирському – 17 хворих, Камінь-Каширському – 16 хворих і в Ковельському – 58 хворих.
За цей час було госпіталізовано – 43 особи, ще 132 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 201 особа.
«Зареєстровано 3 летальних випадки (Володимирський район – 2, Луцький район – 1). Померлі особи віком 68-82 роки, мали супутні хронічні захворювання», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Загалом за минулий тиждень в області зареєстрували 175 випадків захворювання на COVID-19. Серед них дітей – 17, медичних працівників — 10. Порівняно з попереднім тижденим на Волині фіксують збільшення кількості захворілих на 8%.
Так, у Луцькому районі виявили 84 хворих, Володимирському – 17 хворих, Камінь-Каширському – 16 хворих і в Ковельському – 58 хворих.
За цей час було госпіталізовано – 43 особи, ще 132 особи лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 201 особа.
«Зареєстровано 3 летальних випадки (Володимирський район – 2, Луцький район – 1). Померлі особи віком 68-82 роки, мали супутні хронічні захворювання», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна звільнить Крим до кінця серпня, – генерал США Годжес
Сьогодні, 16:43
Волинян запрошують на військову службу у прикордонний загін
Сьогодні, 16:30
На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів
Сьогодні, 16:15
Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
Сьогодні, 15:56
Медіа