У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном

Днями у Луцьку під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який під час спілкування громадянин помітно нервував та намагався якомога швидше піти.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Тож у поліцейських виникли підозри, що він може мати з собою заборонені речовини. І недарма — під час поверхневої перевірки в нього виявили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, що схожа на наркотичну і пристрій для куріння.А також предмет, схожий на гранату, та предмет, схожий на патрон.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям чоловіка.