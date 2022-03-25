У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном
Сьогодні, 15:40
Днями у Луцьку під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який під час спілкування громадянин помітно нервував та намагався якомога швидше піти.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Тож у поліцейських виникли підозри, що він може мати з собою заборонені речовини. І недарма — під час поверхневої перевірки в нього виявили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, що схожа на наркотичну і пристрій для куріння.
А також предмет, схожий на гранату, та предмет, схожий на патрон.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям чоловіка.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Тож у поліцейських виникли підозри, що він може мати з собою заборонені речовини. І недарма — під час поверхневої перевірки в нього виявили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, що схожа на наркотичну і пристрій для куріння.
А також предмет, схожий на гранату, та предмет, схожий на патрон.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям чоловіка.
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