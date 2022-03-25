У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном

У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном
Днями у Луцьку під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який під час спілкування громадянин помітно нервував та намагався якомога швидше піти.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Тож у поліцейських виникли підозри, що він може мати з собою заборонені речовини. І недарма — під час поверхневої перевірки в нього виявили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, що схожа на наркотичну і пристрій для куріння.

А також предмет, схожий на гранату, та предмет, схожий на патрон.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям чоловіка.

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Теги: патрульна поліція, наркотики
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