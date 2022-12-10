На Волині ввечері сталася аварія. ВІДЕО

На Волині ввечері сталася аварія. ВІДЕО
1 січня у Ковелі на перехресті вулиць Тараса Шевченка та Незалежності, неподалік парку імені Тараса Шевченка сталась аварія.

Про це пише «Ковель media».

Редакція відео з відеореєстратора одного з водіїв, який став свідком ДТП.

Як можна побачити на відео, водій «БМВ» порушив правила дорожнього руху та врізався у «Форд».


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Теги: Ковель, ДТП
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