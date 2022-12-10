На Волині ввечері сталася аварія. ВІДЕО





Про це пише



Редакція відео з відеореєстратора одного з водіїв, який став свідком ДТП.



Як можна побачити на відео, водій «БМВ» порушив правила дорожнього руху та врізався у «Форд».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 січня у Ковелі на перехресті вулиць Тараса Шевченка та Незалежності, неподалік парку імені Тараса Шевченка сталась аварія.Про це пише «Ковель media». Редакція відео з відеореєстратора одного з водіїв, який став свідком ДТП.Як можна побачити на відео, водій «БМВ» порушив правила дорожнього руху та врізався у «Форд».

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