На Волині ввечері сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
1 січня у Ковелі на перехресті вулиць Тараса Шевченка та Незалежності, неподалік парку імені Тараса Шевченка сталась аварія.
Про це пише «Ковель media».
Редакція відео з відеореєстратора одного з водіїв, який став свідком ДТП.
Як можна побачити на відео, водій «БМВ» порушив правила дорожнього руху та врізався у «Форд».
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Про це пише «Ковель media».
Редакція відео з відеореєстратора одного з водіїв, який став свідком ДТП.
Як можна побачити на відео, водій «БМВ» порушив правила дорожнього руху та врізався у «Форд».
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