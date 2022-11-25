Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла





Перелік оприлюднили на сайті «Нафтогазу».



На Волині АЗС знаходяться за такими адресами:



- село Зміїнець, вул. Луцька, 2В;



- село Рованці, вул. Будівельна, 1А;



- місто Ківерці, вул. Чкалова, 2В;



- селище Торчин, вул. Незалежності, 41А;



- село Старовойтове, вул. Прикордонників,10;



- місто Камінь-Каширський, вул. Ковельська;



- селище Стара Вижівка, вул. Ковельська, 16;



- село Колодяжне, вул. Луцька, 33;



- місто Любомль, вул. Брестська, 5;



- селище Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 89А;



- село Верба, вул. Ковельська, 1Б;



- місто Нововолинськ, вул. Автобусна, 11А.

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