Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
Сьогодні, 15:56
Power Drive — це актуальний перелік АЗС брендів U.GO та Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, обладнані генераторами та готові працювати навіть в умовах блекауту. Наразі вже повністю незалежні від відключень електроенергії 579 АЗС в усіх регіонах України.
Перелік оприлюднили на сайті «Нафтогазу».
На Волині АЗС знаходяться за такими адресами:
- село Зміїнець, вул. Луцька, 2В;
- село Рованці, вул. Будівельна, 1А;
- місто Ківерці, вул. Чкалова, 2В;
- селище Торчин, вул. Незалежності, 41А;
- село Старовойтове, вул. Прикордонників,10;
- місто Камінь-Каширський, вул. Ковельська;
- селище Стара Вижівка, вул. Ковельська, 16;
- село Колодяжне, вул. Луцька, 33;
- місто Любомль, вул. Брестська, 5;
- селище Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 89А;
- село Верба, вул. Ковельська, 1Б;
- місто Нововолинськ, вул. Автобусна, 11А.
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Перелік оприлюднили на сайті «Нафтогазу».
На Волині АЗС знаходяться за такими адресами:
- село Зміїнець, вул. Луцька, 2В;
- село Рованці, вул. Будівельна, 1А;
- місто Ківерці, вул. Чкалова, 2В;
- селище Торчин, вул. Незалежності, 41А;
- село Старовойтове, вул. Прикордонників,10;
- місто Камінь-Каширський, вул. Ковельська;
- селище Стара Вижівка, вул. Ковельська, 16;
- село Колодяжне, вул. Луцька, 33;
- місто Любомль, вул. Брестська, 5;
- селище Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 89А;
- село Верба, вул. Ковельська, 1Б;
- місто Нововолинськ, вул. Автобусна, 11А.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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