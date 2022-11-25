Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла

Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
Power Drive — це актуальний перелік АЗС брендів U.GO та Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, обладнані генераторами та готові працювати навіть в умовах блекауту. Наразі вже повністю незалежні від відключень електроенергії 579 АЗС в усіх регіонах України.

Перелік оприлюднили на сайті «Нафтогазу».

На Волині АЗС знаходяться за такими адресами:

- село Зміїнець, вул. Луцька, 2В;

- село Рованці, вул. Будівельна, 1А;

- місто Ківерці, вул. Чкалова, 2В;

- селище Торчин, вул. Незалежності, 41А;

- село Старовойтове, вул. Прикордонників,10;

- місто Камінь-Каширський, вул. Ковельська;

- селище Стара Вижівка, вул. Ковельська, 16;

- село Колодяжне, вул. Луцька, 33;

- місто Любомль, вул. Брестська, 5;

- селище Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 89А;

- село Верба, вул. Ковельська, 1Б;

- місто Нововолинськ, вул. Автобусна, 11А.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: АЗС, Волинь, блекаут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів
Сьогодні, 16:15
Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
Сьогодні, 15:56
У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном
Сьогодні, 15:40
На Волині ввечері сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
Від серцевого нападу помер військовий з Волині Геннадій Кузьмич
Сьогодні, 15:04
Схожі новини
Як волинянам дізнаватися інформацію при блекауті Як волинянам дізнаватися інформацію при блекауті
25 листопад, 2022, 13:52
Як у Луцьку під час блекауту працювали школи та садочки. ВІДЕО Як у Луцьку під час блекауту працювали школи та садочки. ВІДЕО
24 листопад, 2022, 22:58
На Волині під час відключення світла зробили екстрений кесарів розтин На Волині під час відключення світла зробили екстрений кесарів розтин
24 листопад, 2022, 22:13
Ціни на АЗС: Держпродспоживслужба перевіряє дві заправки в Луцьку Ціни на АЗС: Держпродспоживслужба перевіряє дві заправки в Луцьку
12 травень, 2022, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів
Сьогодні, 16:15
 0
Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
Сьогодні, 15:56
 0
У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині ввечері сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
 0
Від серцевого нападу помер військовий з Волині Геннадій Кузьмич
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8