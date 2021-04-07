Волинян запрошують на військову службу у прикордонний загін
Сьогодні, 16:30
Держприкордонслужба України запрошує громадян на військову службу за контрактом та по мобілізації для укомплектування вакантних посад прикордонних підрозділів Волинського загону.
Про це повідомили у пресслужбі загону.
На службу потрібні фахівці різних категорій. Приймаються громадяни віком від 18 до 60 років, які мають бажання доєднатися до прикордонної родини та готові захищати кордони своєї Батьківщини.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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Про це повідомили у пресслужбі загону.
На службу потрібні фахівці різних категорій. Приймаються громадяни віком від 18 до 60 років, які мають бажання доєднатися до прикордонної родини та готові захищати кордони своєї Батьківщини.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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