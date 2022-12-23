На Волині виявили продаж ялинок без документів

Під час природоохоронних заходів проведених минулого тижня на Волині, які спрямовані на забезпечення охорони лісів від незаконних рубок у передноворічний період, інспектори виявили чимало порушень.Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Волинській області.В ході операції спеціалісти провели понад тридцять рейдових перевірок.За порушення порядку збуту новорічних ялинок склали протоколи про адміністративні правопорушення на 14 громадян. У трьох випадках матеріали направили до суду.Загальна сума накладених штрафів – 2760 грн, які в повному обсязі сплачені.Нагадують, що реалізація новорічних ялинок повинна проходити лише в межах чинного законодавства.