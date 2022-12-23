На Волині виявили продаж ялинок без документів

На Волині виявили продаж ялинок без документів
Під час природоохоронних заходів проведених минулого тижня на Волині, які спрямовані на забезпечення охорони лісів від незаконних рубок у передноворічний період, інспектори виявили чимало порушень.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Волинській області.

В ході операції спеціалісти провели понад тридцять рейдових перевірок.

За порушення порядку збуту новорічних ялинок склали протоколи про адміністративні правопорушення на 14 громадян. У трьох випадках матеріали направили до суду.

Загальна сума накладених штрафів – 2760 грн, які в повному обсязі сплачені.

Нагадують, що реалізація новорічних ялинок повинна проходити лише в межах чинного законодавства.

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Теги: ялинки, незаконний продаж
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