Від серцевого нападу помер військовий з Волині Геннадій Кузьмич

Від серцевого нападу помер військовий з Волині Геннадій Кузьмич
Від серцевого нападу помер житель села Гончий Брід Колодяжненської громади Кузьмич Геннадій Едвардович, 08.05.1968 року народження.

Про це повідомили у громаді.

Волинянин був мобілізований з початку повномасштабного вторгнення РФ і ніс службу при Ковельському об'єднаному центрі комплектування і соціальної підтримки.

З цієї причини розпорядженням сільського голови Віталія Кашика оголошено триденну жалобу з 2 по 4 січня 2023 року включно.

"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним бійця. Біль втрати близької людини - вічний, як і пам'ять, яка буде жити вічно. Спочивай з миром, воїне. Тепер уже з небес ти оберігаєш Україну", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїна. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном
Сьогодні, 15:40
На Волині ввечері сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
Від серцевого нападу помер військовий з Волині Геннадій Кузьмич
Сьогодні, 15:04
На деокупованих територіях Харківщини з вересня знайшли тіла 25 дітей
Сьогодні, 14:21
На Волині медики «швидкої» прийняли пологи вдома
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Кравчука Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Кравчука
30 грудень, 2022, 14:36
Яких збитків зазнала екологія Волині внаслідок ракетних ударів РФ Яких збитків зазнала екологія Волині внаслідок ракетних ударів РФ
30 грудень, 2022, 10:05
Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Олександром Кравчуком Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Олександром Кравчуком
29 грудень, 2022, 18:10
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік
29 грудень, 2022, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів
Сьогодні, 16:15
 0
Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
Сьогодні, 15:56
 0
У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині ввечері сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
 0
Від серцевого нападу помер військовий з Волині Геннадій Кузьмич
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8