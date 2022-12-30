Від серцевого нападу помер військовий з Волині Геннадій Кузьмич

Кузьмич Геннадій Едвардович, 08.05.1968 року народження.



Про це



Волинянин був мобілізований з початку повномасштабного вторгнення РФ і ніс службу при Ковельському об'єднаному центрі комплектування і соціальної підтримки.



З цієї причини розпорядженням сільського голови Віталія Кашика оголошено триденну жалобу з 2 по 4 січня 2023 року включно.



"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним бійця. Біль втрати близької людини - вічний, як і пам'ять, яка буде жити вічно. Спочивай з миром, воїне. Тепер уже з небес ти оберігаєш Україну", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїна. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від серцевого нападу помер житель села Гончий Брід Колодяжненської громади, 08.05.1968 року народження.Про це повідомили у громаді.Волинянин був мобілізований з початку повномасштабного вторгнення РФ і ніс службу при Ковельському об'єднаному центрі комплектування і соціальної підтримки.З цієї причини розпорядженням сільського головиоголошено триденну жалобу з 2 по 4 січня 2023 року включно."Висловлюємо щирі слова співчуття рідним бійця. Біль втрати близької людини - вічний, як і пам'ять, яка буде жити вічно. Спочивай з миром, воїне. Тепер уже з небес ти оберігаєш Україну", - йдеться в повідомленні.

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