Від серцевого нападу помер військовий з Волині Геннадій Кузьмич
Сьогодні, 15:04
Від серцевого нападу помер житель села Гончий Брід Колодяжненської громади Кузьмич Геннадій Едвардович, 08.05.1968 року народження.
Про це повідомили у громаді.
Волинянин був мобілізований з початку повномасштабного вторгнення РФ і ніс службу при Ковельському об'єднаному центрі комплектування і соціальної підтримки.
З цієї причини розпорядженням сільського голови Віталія Кашика оголошено триденну жалобу з 2 по 4 січня 2023 року включно.
"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним бійця. Біль втрати близької людини - вічний, як і пам'ять, яка буде жити вічно. Спочивай з миром, воїне. Тепер уже з небес ти оберігаєш Україну", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїна. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Волинянин був мобілізований з початку повномасштабного вторгнення РФ і ніс службу при Ковельському об'єднаному центрі комплектування і соціальної підтримки.
З цієї причини розпорядженням сільського голови Віталія Кашика оголошено триденну жалобу з 2 по 4 січня 2023 року включно.
"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним бійця. Біль втрати близької людини - вічний, як і пам'ять, яка буде жити вічно. Спочивай з миром, воїне. Тепер уже з небес ти оберігаєш Україну", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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