На деокупованих територіях Харківщини з вересня знайшли тіла 25 дітей





Як інформує Володимир Тимошко.



Він зазначив, що станом на 2 січня в Харківській області деокуповано 340 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського, Чугуївського, Дергачівського районів.



"З перших днів деокупації там працює поліція, яка допомагає людям оговтатися від жахливих наслідків перебування росіян в наших містах", - підкреслив Тимошко.



Начальник поліції зауважив, що харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях.



"Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русский мир" в наші мирні села і міста", - додав він.



Тимошко повідомив, що загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей. Попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині з початку російського вторгнення Сили оборони деокупували 340 населених пунктів.Як інформує Цензор.НЕТ , про це виданню "Думка" повідомив начальник ГУНП України в Харківській областіВін зазначив, що станом на 2 січня в Харківській області деокуповано 340 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського, Чугуївського, Дергачівського районів."З перших днів деокупації там працює поліція, яка допомагає людям оговтатися від жахливих наслідків перебування росіян в наших містах", - підкреслив Тимошко.Начальник поліції зауважив, що харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях."Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русский мир" в наші мирні села і міста", - додав він.Тимошко повідомив, що загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей. Попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих.

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