На деокупованих територіях Харківщини з вересня знайшли тіла 25 дітей
Сьогодні, 14:21
На Харківщині з початку російського вторгнення Сили оборони деокупували 340 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Думка" повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко.
Він зазначив, що станом на 2 січня в Харківській області деокуповано 340 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського, Чугуївського, Дергачівського районів.
"З перших днів деокупації там працює поліція, яка допомагає людям оговтатися від жахливих наслідків перебування росіян в наших містах", - підкреслив Тимошко.
Начальник поліції зауважив, що харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях.
"Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русский мир" в наші мирні села і міста", - додав він.
Тимошко повідомив, що загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей. Попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Думка" повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко.
Він зазначив, що станом на 2 січня в Харківській області деокуповано 340 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського, Чугуївського, Дергачівського районів.
"З перших днів деокупації там працює поліція, яка допомагає людям оговтатися від жахливих наслідків перебування росіян в наших містах", - підкреслив Тимошко.
Начальник поліції зауважив, що харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях.
"Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русский мир" в наші мирні села і міста", - додав він.
Тимошко повідомив, що загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей. Попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих.
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