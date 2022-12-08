Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати

Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати
Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати з 1 січня, повідомили в Міноборони України у понеділок, 2 січня, Telegram.

Про це пише УНН.

З 1 січня 2023 року набрав чинності закон, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарям ордена «Богдана Хмельницького» та кавалерам ордена «За мужність».

Запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:

- у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (сьогодні це 20 100 грн);
- у розмірі двох мінімальних заробітних плат — лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (13 400 грн);
- у розмірі однієї мінімальної заробітної плати — кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).

Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарів ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: грошові виплати, Герой України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На деокупованих територіях Харківщини з вересня знайшли тіла 25 дітей
Сьогодні, 14:21
На Волині медики «швидкої» прийняли пологи вдома
Сьогодні, 14:10
Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати
Сьогодні, 13:44
В Україну повернуться морози до -15°
Сьогодні, 13:30
На Волині графіки погодинного відключення світла до 16.00 не застосовуватимуться
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України Льотчик Ворошилов, який служив у Луцьку, став Героєм України
08 грудень, 2022, 12:14
«Це був нерівний бій»: вдова загиблого льотчика з Луцька просить надати чоловіку звання Героя України «Це був нерівний бій»: вдова загиблого льотчика з Луцька просить надати чоловіку звання Героя України
14 жовтень, 2022, 13:05
Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО Зеленський присвоїв звання Герой України захисникам «Азовсталі». ФОТО
04 жовтень, 2022, 13:47
У громаді на Волині сім'ї, членів яких мобілізували, отримали грошову допомогу У громаді на Волині сім'ї, членів яких мобілізували, отримали грошову допомогу
12 травень, 2022, 15:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 60-річний чоловік викрав велосипед та точильний станок
Сьогодні, 14:37
 0
На деокупованих територіях Харківщини з вересня знайшли тіла 25 дітей
Сьогодні, 14:21
 0
На Волині медики «швидкої» прийняли пологи вдома
Сьогодні, 14:10
 0
Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати
Сьогодні, 13:44
 0
В Україну повернуться морози до -15°
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8