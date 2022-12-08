Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати





Про це пише



З 1 січня 2023 року набрав чинності закон, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарям ордена «Богдана Хмельницького» та кавалерам ордена «За мужність».



Запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:



- у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (сьогодні це 20 100 грн);

- у розмірі двох мінімальних заробітних плат — лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (13 400 грн);

- у розмірі однієї мінімальної заробітної плати — кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).



Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарів ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати з 1 січня, повідомили в Міноборони України у понеділок, 2 січня, Telegram.Про це пише УНН З 1 січня 2023 року набрав чинності закон, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарям ордена «Богдана Хмельницького» та кавалерам ордена «За мужність».Запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:- у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (сьогодні це 20 100 грн);- у розмірі двох мінімальних заробітних плат — лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (13 400 грн);- у розмірі однієї мінімальної заробітної плати — кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарів ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію