В Україну повернуться морози до -15°





Про це Наталія Діденко.



За її словами, аномально тепла погода ще побуде в Україні. Температура повітря і сьогодні, 2 січня, і завтра протягом дня радуватиме привідкритими вікнами із п'янким весняним повітрям, приємними враженнями солідарності навіть атмосфери з українцями.



Зима триває і, звичайно, ще будуть похолодання.



Отже, 3-го січня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7 - +12 градусів, на південному заході та в південній частині +9 - +14 градусів.



Опади якісь суттєві завтра малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення.



На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі.

Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.



У Києві 3-го січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати".



Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.



Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4-6 січня.



Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів.



А вже з 10-го січня в Україні знову очікується потепління.



Карта - прогноз температури повітря на Різдвяний вечір, 7-го січня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на Сході та Півночі України може опускатися до -10-15 градусів.Про це повідомила синоптикиняЗа її словами, аномально тепла погода ще побуде в Україні. Температура повітря і сьогодні, 2 січня, і завтра протягом дня радуватиме привідкритими вікнами із п'янким весняним повітрям, приємними враженнями солідарності навіть атмосфери з українцями.Зима триває і, звичайно, ще будуть похолодання.Отже, 3-го січня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7 - +12 градусів, на південному заході та в південній частині +9 - +14 градусів.Опади якісь суттєві завтра малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення.На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі.Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.У Києві 3-го січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати".Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4-6 січня.Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів.А вже з 10-го січня в Україні знову очікується потепління.Карта - прогноз температури повітря на Різдвяний вечір, 7-го січня.

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