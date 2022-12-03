В Україну повернуться морози до -15°
Сьогодні, 13:30
Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на Сході та Півночі України може опускатися до -10-15 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, аномально тепла погода ще побуде в Україні. Температура повітря і сьогодні, 2 січня, і завтра протягом дня радуватиме привідкритими вікнами із п'янким весняним повітрям, приємними враженнями солідарності навіть атмосфери з українцями.
Зима триває і, звичайно, ще будуть похолодання.
Отже, 3-го січня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7 - +12 градусів, на південному заході та в південній частині +9 - +14 градусів.
Опади якісь суттєві завтра малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення.
На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі.
Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.
У Києві 3-го січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати".
Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.
Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4-6 січня.
Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів.
А вже з 10-го січня в Україні знову очікується потепління.
Карта - прогноз температури повітря на Різдвяний вечір, 7-го січня.
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Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, аномально тепла погода ще побуде в Україні. Температура повітря і сьогодні, 2 січня, і завтра протягом дня радуватиме привідкритими вікнами із п'янким весняним повітрям, приємними враженнями солідарності навіть атмосфери з українцями.
Зима триває і, звичайно, ще будуть похолодання.
Отже, 3-го січня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7 - +12 градусів, на південному заході та в південній частині +9 - +14 градусів.
Опади якісь суттєві завтра малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення.
На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі.
Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.
У Києві 3-го січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати".
Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.
Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4-6 січня.
Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів.
А вже з 10-го січня в Україні знову очікується потепління.
Карта - прогноз температури повітря на Різдвяний вечір, 7-го січня.
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