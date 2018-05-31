Через «Ягодин» намагалися вивезти до Польщі шість старовинних ікон





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Поклажу знайшли під час огляду пасажирського потяга у пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин».



Шість старовинних ікон та книгу віз у дорожній сумці один із пасажирів, який учора, 1 січня, їхав до Польщі потягом «Київ-Хемл».



Знахідку встановленим порядком вилучили працівники митниці.

Чи мають знайдені предмети культурну чи історичну цінність, встановить відповідна експертиза.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Предмети, які можуть мати культурну чи історичну цінність, виявили прикордонники Волинського загону спільно з представниками митниці.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Поклажу знайшли під час огляду пасажирського потяга у пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин».Шість старовинних ікон та книгу віз у дорожній сумці один із пасажирів, який учора, 1 січня, їхав до Польщі потягом «Київ-Хемл».Знахідку встановленим порядком вилучили працівники митниці.Чи мають знайдені предмети культурну чи історичну цінність, встановить відповідна експертиза.

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