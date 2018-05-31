Через «Ягодин» намагалися вивезти до Польщі шість старовинних ікон

Через «Ягодин» намагалися вивезти до Польщі шість старовинних ікон
Предмети, які можуть мати культурну чи історичну цінність, виявили прикордонники Волинського загону спільно з представниками митниці.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Поклажу знайшли під час огляду пасажирського потяга у пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин».

Шість старовинних ікон та книгу віз у дорожній сумці один із пасажирів, який учора, 1 січня, їхав до Польщі потягом «Київ-Хемл».

Знахідку встановленим порядком вилучили працівники митниці.
Чи мають знайдені предмети культурну чи історичну цінність, встановить відповідна експертиза.

Через «Ягодин» намагалися вивезти до Польщі шість старовинних ікон

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Теги: ікони, Ягодин
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