У Білорусі продовжили військові навчання до 8 січня





Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, – повідомляє телеграм-канал



Зазначається, що 31 грудня та 1 січня стали вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС рф, були без вихідних: «Осиповичський» та «Доманово».



Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на цей час виглядає так з 2 січня і до:



- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) – до 07.01;

- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) – до 06.01;

- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) – до 06.01;

- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) – до 08.01;

- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) – до - 06.01;

- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) – до 07.01;

- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) – до 08.01;

- Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) – до 08.01.



«Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 36 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчання Збройних сил Республіки Білорусі продовжили як мінімум до 8 січня.Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, – повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн». Зазначається, що 31 грудня та 1 січня стали вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС рф, були без вихідних: «Осиповичський» та «Доманово».Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на цей час виглядає так з 2 січня і до:- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) – до 07.01;- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) – до 06.01;- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) – до 06.01;- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) – до 08.01;- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) – до - 06.01;- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) – до 07.01;- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) – до 08.01;- Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) – до 08.01.«Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 36 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – йдеться в повідомленні.

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