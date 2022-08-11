На Волині людина отримала опіки внаслідок вибуху котла





Про це



"30 грудня 2022 року об 15 год 55 хв до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення з приводу: «опіки внаслідок вибуху котла», куди негайно була скерована бригада ЕМД. Бригада Горохівського відділення ЕМД, яка приїхала на виклик, діагностувала «Термічний опік ІІ-ІІІ ст. 63% тіла, опік верхніх дихальних шляхів», професійно надала екстрену медичну допомогу, визначила стан постраждалого і прийняла рішення про транспортування хворого до опікового центру", - йдеться в повідомленні.



На зустріч бригаді Горохівського відділення ЕМД виїхала бригада відділу медицини катастроф, яка продовжила моніторинг за станом пацієнта. Враховуючи велику площу ураження тіла, для ведення лікарських засобів використали внутрішньокістковий доступ.



Пацієнт був доставлений на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я. Протягом 12 годин у профільному закладі охорони здоров’я стан хворого було стабілізовано, але хворий потребував транспортування до Львівського опікового центру.



Хворий успішно транспортований на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ) бригадою відділу медицини катастроф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині внаслідок вибуху котла людина отримала опіки.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф."30 грудня 2022 року об 15 год 55 хв до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення з приводу: «опіки внаслідок вибуху котла», куди негайно була скерована бригада ЕМД. Бригада Горохівського відділення ЕМД, яка приїхала на виклик, діагностувала «Термічний опік ІІ-ІІІ ст. 63% тіла, опік верхніх дихальних шляхів», професійно надала екстрену медичну допомогу, визначила стан постраждалого і прийняла рішення про транспортування хворого до опікового центру", - йдеться в повідомленні.На зустріч бригаді Горохівського відділення ЕМД виїхала бригада відділу медицини катастроф, яка продовжила моніторинг за станом пацієнта. Враховуючи велику площу ураження тіла, для ведення лікарських засобів використали внутрішньокістковий доступ.Пацієнт був доставлений на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я. Протягом 12 годин у профільному закладі охорони здоров’я стан хворого було стабілізовано, але хворий потребував транспортування до Львівського опікового центру.Хворий успішно транспортований на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ) бригадою відділу медицини катастроф.

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