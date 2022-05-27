СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів

СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів
Контррозвідники Служби безпеки затримали ще одного ворожого поплічника у ході багатоетапної спецоперації на заході України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.

З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність.

Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.

Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «ДНР».

Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Львівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна, Львів, агент
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