СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів
Сьогодні, 12:55
Контррозвідники Служби безпеки затримали ще одного ворожого поплічника у ході багатоетапної спецоперації на заході України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.
З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність.
Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.
Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «ДНР».
Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Львівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.
З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність.
Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.
Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «ДНР».
Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Львівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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