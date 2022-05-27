СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів





Про це



Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.



З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність.



Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.



Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «ДНР».



Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин.



Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Львівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контррозвідники Служби безпеки затримали ще одного ворожого поплічника у ході багатоетапної спецоперації на заході України.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність.Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «ДНР».Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин.Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Львівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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