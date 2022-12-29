На Волині графіки погодинного відключення світла до 00.00 не застосовуватимуться. ОНОВЛЕНО

На Волині графіки погодинного відключення світла до 00.00 не застосовуватимуться. ОНОВЛЕНО
Графіки погодинного відключення електричної енергії на 2 січня не застосовуються до 16:00.

Про це повідомили у "Волиньобленерго".

2 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 16:00.

"З 16:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»", - йдеться в повідомленні.

Згодом у Волиньобленерго повідомили, що графіки погодинного відключення електричної енергії не застосовуватимуться до 00:00.
Ознайомитись із графіками можна за посиланням

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якщо на Новий рік не було відключено на Волині, то ячео коню, що вони перед цим були штучно "мотивованими". Дефіциту електроенергії в області нема. Рівненська АЕС недовантажена. Але мало місце перетікання електроенергії з України в Молдову. Вцілілого після обстрілів кацапськими виб**дками обладнання певно недостстньо, щоб подавати електроенергію і волинянам, і молдаванам одночасно. Волинян власник Волиньобленерго опізажист юрій бойко порахував за третій сорт. Ось так - кому війна, а бойку мошна...
Відповісти
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати
Сьогодні, 13:44
В Україну повернуться морози до -15°
Сьогодні, 13:30
На Волині графіки погодинного відключення світла до 00.00 не застосовуватимуться. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:24
Через «Ягодин» намагалися вивезти до Польщі шість старовинних ікон
Сьогодні, 13:12
СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ
29 грудень, 2022, 21:16
Де на Волині сьогодні, 29 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Де на Волині сьогодні, 29 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
29 грудень, 2022, 08:39
Де на Волині завтра, 28 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Де на Волині завтра, 28 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
27 грудень, 2022, 22:45
Де на Волині не буде світла 27 грудня. ГРАФІК Де на Волині не буде світла 27 грудня. ГРАФІК
27 грудень, 2022, 08:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині від коронавірусу померли троє пенсіонерів
Сьогодні, 16:15
 0
Які АЗС на Волині працюють при відключенні світла
Сьогодні, 15:56
 0
У Луцьку патрульні зупинили чоловіка із наркотиками, гранатою та патроном
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині ввечері сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
 0
Від серцевого нападу помер військовий з Волині Геннадій Кузьмич
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8