На Волині графіки погодинного відключення світла до 00.00 не застосовуватимуться. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:24
Графіки погодинного відключення електричної енергії на 2 січня не застосовуються до 16:00.
Про це повідомили у "Волиньобленерго".
2 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 16:00.
"З 16:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»", - йдеться в повідомленні.
Згодом у Волиньобленерго повідомили, що графіки погодинного відключення електричної енергії не застосовуватимуться до 00:00.
Ознайомитись із графіками можна за посиланням
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Про це повідомили у "Волиньобленерго".
2 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 16:00.
"З 16:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»", - йдеться в повідомленні.
Згодом у Волиньобленерго повідомили, що графіки погодинного відключення електричної енергії не застосовуватимуться до 00:00.
Ознайомитись із графіками можна за посиланням
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Коментарі 1
Якщо на Новий рік не було відключено на Волині, то ячео коню, що вони перед цим були штучно "мотивованими". Дефіциту електроенергії в області нема. Рівненська АЕС недовантажена. Але мало місце перетікання електроенергії з України в Молдову. Вцілілого після обстрілів кацапськими виб**дками обладнання певно недостстньо, щоб подавати електроенергію і волинянам, і молдаванам одночасно. Волинян власник Волиньобленерго опізажист юрій бойко порахував за третій сорт. Ось так - кому війна, а бойку мошна...
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На Волині графіки погодинного відключення світла до 00.00 не застосовуватимуться. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:24
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