Росіяни обстріляли центр Берислава з танка





Про це Ярослав Янушевич в Telegram.





"Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава - обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки", - написав він.



Наразі відомо про п'ятьох поранених внаслідок атаки. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх будуть перевозити до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові сьогодні зранку обстріляли центр Берислава. За попередніми даними, вогонь вівся з танка з лівого берега Херсонської області.Про це повідомляє голова Херсонської ОВАв Telegram."Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава - обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки", - написав він.Наразі відомо про п'ятьох поранених внаслідок атаки. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх будуть перевозити до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу.

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