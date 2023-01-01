Росіяни обстріляли центр Берислава з танка

Росіяни обстріляли центр Берислава з танка
Російські військові сьогодні зранку обстріляли центр Берислава. За попередніми даними, вогонь вівся з танка з лівого берега Херсонської області.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.


"Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава - обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки", - написав він.

Наразі відомо про п'ятьох поранених внаслідок атаки. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх будуть перевозити до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу.

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Теги: Берислав, розстріляли з танка
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