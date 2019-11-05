На Волині зафіксували перший цього року температурний рекорд

На Волині зафіксували перший цього року температурний рекорд
У перший день 2023 року на Волині синоптики зафіксували тепловий температурний рекорд.

Про це розповіли Суспільному в обласному гідрометеоцентрі.

1 січня стовпчики термометрів на Волині показали 14 градусів тепла.

Востаннє тепловий рекорд у перший день січня в області фіксували у 2018-му році. Тоді температура повітря прогрілася до 8 градусів.

2 січня на Волині знову "плюсова" температура. Вдень очікують 9-14° тепла. Ближче до 5 січня стовпчики термометрів трохи опустяться, однак морозів не прогнозують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Волинь, рекорд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстріляли центр Берислава з танка
Сьогодні, 12:12
Ввечері 31 грудня на Волині пенсіонер зарізав 20-річного хлопця
Сьогодні, 11:56
На Волині зафіксували перший цього року температурний рекорд
Сьогодні, 11:45
Моторошне подвійне вбивство на Волині: поліція розповіла деталі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Яка ситуація в енергосистемі після нічної атаки росіян
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття
05 листопад, 2019, 12:15
Волинська синоптикиня розповіла, якою буде погода на Новий рік і перші дні 2023 року Волинська синоптикиня розповіла, якою буде погода на Новий рік і перші дні 2023 року
31 грудень, 2022, 18:20
Волинські синоптики розповіли, яка буде погода на Новий рік Волинські синоптики розповіли, яка буде погода на Новий рік
27 грудень, 2022, 06:31
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
15 грудень, 2022, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через «Ягодин» намагалися вивезти до Польщі шість старовинних ікон
Сьогодні, 13:12
 0
СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів
Сьогодні, 12:55
 0
У Білорусі продовжили військові навчання до 8 січня
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині людина отримала опіки внаслідок вибуху котла
Сьогодні, 12:20
 0
Росіяни обстріляли центр Берислава з танка
Сьогодні, 12:12
 0
Медіа
відео
1/8