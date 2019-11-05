На Волині зафіксували перший цього року температурний рекорд
Сьогодні, 11:45
У перший день 2023 року на Волині синоптики зафіксували тепловий температурний рекорд.
Про це розповіли Суспільному в обласному гідрометеоцентрі.
1 січня стовпчики термометрів на Волині показали 14 градусів тепла.
Востаннє тепловий рекорд у перший день січня в області фіксували у 2018-му році. Тоді температура повітря прогрілася до 8 градусів.
2 січня на Волині знову "плюсова" температура. Вдень очікують 9-14° тепла. Ближче до 5 січня стовпчики термометрів трохи опустяться, однак морозів не прогнозують.
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Про це розповіли Суспільному в обласному гідрометеоцентрі.
1 січня стовпчики термометрів на Волині показали 14 градусів тепла.
Востаннє тепловий рекорд у перший день січня в області фіксували у 2018-му році. Тоді температура повітря прогрілася до 8 градусів.
2 січня на Волині знову "плюсова" температура. Вдень очікують 9-14° тепла. Ближче до 5 січня стовпчики термометрів трохи опустяться, однак морозів не прогнозують.
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