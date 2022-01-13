Ввечері 31 грудня на Волині пенсіонер зарізав 20-річного хлопця

31 грудня близько 21:30 у місті Володимир вбили 20-річного жителя.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Між двома чоловіками посеред вулиці виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час бійки 70-річний житель Володимира наніс ножовий удар 20-річному жителю району. Хлопець від отриманих травм помер на місці події.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Пенсіонера затримали та оголосили про підозру у скоєному злочині.Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.За скоєне затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.