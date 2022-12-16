На Волині медики «швидкої» прийняли пологи вдома





Про це



У жінки це вже другі пологи, які розпочалися до приїзду екстреної медичної допомоги і через декілька хвилин після прибуття працівників “швидкої” об 06:15 на світ з’явилася здорова маленька дівчинка.



Породілля з новонародженою дівчинкою була госпіталізована до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я.



"Вітаємо родину із поповненням, бажаємо здоров’я матері та малечі!" - наголошують у центрі екстреної медичної допомоги.



Також медики звертаються до вагітних жінок, які проживають на території області, аби вони не наражали себе та своїх дітей на небезпеку, обов’язково спостерігались у закладі охорони здоров’я, за можливості, заздалегідь приїздили до пологового, щоб малюк з’явився на світ під контролем профільних спеціалістів, де є все необхідне обладнання для порятунку життя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 грудня 2022 року об 05 год 47 хв до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів Волині у жінки почалися пологи.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.У жінки це вже другі пологи, які розпочалися до приїзду екстреної медичної допомоги і через декілька хвилин після прибуття працівників “швидкої” об 06:15 на світ з’явилася здорова маленька дівчинка.Породілля з новонародженою дівчинкою була госпіталізована до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я."Вітаємо родину із поповненням, бажаємо здоров’я матері та малечі!" - наголошують у центрі екстреної медичної допомоги.Також медики звертаються до вагітних жінок, які проживають на території області, аби вони не наражали себе та своїх дітей на небезпеку, обов’язково спостерігались у закладі охорони здоров’я, за можливості, заздалегідь приїздили до пологового, щоб малюк з’явився на світ під контролем профільних спеціалістів, де є все необхідне обладнання для порятунку життя.

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