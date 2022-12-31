Алкогольне та харчове отруєння у період свят: що потрібно знати

Алкогольне та харчове отруєння у період свят: що потрібно знати
У різдвяно-новорічний період українці багато готують і влаштовують святкові застілля. Однак, зараз через відключення світла високі ризики того, що їжа зіпсується. Тому м’ясні чи рибні страви краще готувати в невеликій кількості, щоб запобігти отруєнню зіпсованими продуктами. А також не зловживати алкоголем.

Про те, як допомогти собі та близьким у разі отруєння, нагадує Національна служба здоров'я України.

Симптоми харчового отруєння можуть проявитися впродовж кількох годин або навіть днів. Це нудота, блювання, діарея, спазми в животі, лихоманка абощо. Вони дуже неприємні, але минають упродовж дня-двох і не потребують звернення до лікарів.

Що робити при харчовому отруєнні:

– Пийте багато води невеликими ковтками, тому що організм активно її втрачає.
– Якщо зголоднієте, з’їжте щось легке: рис, сухарі чи тости, банани.
– Не вживайте алкоголь, каву, солодкі газовані напої та гостру їжу.
– Якомога більше відпочивайте.
– Якщо симптоми тривають більше двох днів – зверніться до лікаря.

Алкогольне отруєння виникає, коли людина за короткий час випиває багато спиртних напоїв. Хоч деякі люди можуть отруїтися, навіть випивши зовсім трошки. Печінка не встигає вивести токсини, рівень алкоголю в крові зростає, життєві функції сповільнюються. Людина може втрачати контроль над рухами, її свідомість стає сплутана.

Що робити при алкогольному отруєнні:

– Насамперед, зателефонуйте 103, людині необхідна медична допомога.
– Не дозволяйте людині спати, залишайтеся поряд.
– Постійно давайте воду, щоб запобігти зневодненню.
– Накрийте чимось людину: отруєння може супроводжуватися переохолодженням.
– Пояснюйте все, що робите: людина в стані отруєння може бути агресивною і ворожою.
– Покладіть людину на бік, щоб вона не задихнулася, якщо почне блювати.


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Теги: отруєння, допомога
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