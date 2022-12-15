Якою буде погода на Різдво

Якою буде погода на Різдво
В Україні ближче до вихідних, 7-8 грудня, стане прохолодніше. На Різдво погода зміниться на морозну та сніжну. Теплу та та суху погоду змінить серія атлантичних циклонів.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За його словами, теплу погоду зумовив вплив великої області підвищеного атмосферного тиску. Проте, вже від п'ятниці стане прохолодніше. Атлантичний циклон принесе опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а у південних областях - з дощем.

"Пройдуть опади у вигляді дощів із поступовим переходом у сніг, а також відбудеться суттєве зниження температури протягом 7-8 січня, крім крайнього півдня країни і західних областей. Таким чином, більш зимовий характер погоди варто очікувати ближче до Різдва", - розказав синоптик

Зокрема, за даними Ігоря Кібальчича, 7 та 8 січня в Україні очікується зниження температури.

Температура повітря вночі знизиться до -8-3 градусів у суботу та до -12-7 градусів у неділю. Вдень стовпчики термометрів покажуть -7-2 градусів, а в південній та західній частині - близько нуля.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, Різдво
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