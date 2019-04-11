Поліщук зустрівся з лучанкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у російському полоні

Ігор Поліщук зустрівся з волинянкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у полоні.



Про це він



Останні три роки жінка працювала фельдшеркою в Державній прикордонній службі України. У полон потрапила у квітні із Маріупольського заводу імені Ілліча.



"Радіємо звільненню Людмили з полону і дякуємо їй за мужність, стійкість та витримку!"- написав мер Луцька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Луцьказустрівся з волинянкою, яка понад пів року перебувала у полоні.Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.Останні три роки жінка працювала фельдшеркою в Державній прикордонній службі України. У полон потрапила у квітні із Маріупольського заводу імені Ілліча. 17 жовтня її звільнили з російського полону , а до Луцька приїхала тільки нещодавно, пройшовши двомісячну реабілітацію."Радіємо звільненню Людмили з полону і дякуємо їй за мужність, стійкість та витримку!"- написав мер Луцька.

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