Поліщук зустрівся з лучанкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у російському полоні

Поліщук зустрівся з лучанкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у російському полоні
Міський голова Луцька Ігор Поліщук зустрівся з волинянкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у полоні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Останні три роки жінка працювала фельдшеркою в Державній прикордонній службі України. У полон потрапила у квітні із Маріупольського заводу імені Ілліча. 17 жовтня її звільнили з російського полону, а до Луцька приїхала тільки нещодавно, пройшовши двомісячну реабілітацію.

"Радіємо звільненню Людмили з полону і дякуємо їй за мужність, стійкість та витримку!"- написав мер Луцька.
Поліщук зустрівся з лучанкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у російському полоні
Поліщук зустрівся з лучанкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у російському полоні
Поліщук зустрівся з лучанкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у російському полоні

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Теги: Лучанка, Людмила Кравчук, мер, Поліщук
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