Поліщук зустрівся з лучанкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у російському полоні
Сьогодні, 13:05
Міський голова Луцька Ігор Поліщук зустрівся з волинянкою Людмилою Кравчук, яка понад пів року перебувала у полоні.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Останні три роки жінка працювала фельдшеркою в Державній прикордонній службі України. У полон потрапила у квітні із Маріупольського заводу імені Ілліча. 17 жовтня її звільнили з російського полону, а до Луцька приїхала тільки нещодавно, пройшовши двомісячну реабілітацію.
"Радіємо звільненню Людмили з полону і дякуємо їй за мужність, стійкість та витримку!"- написав мер Луцька.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Останні три роки жінка працювала фельдшеркою в Державній прикордонній службі України. У полон потрапила у квітні із Маріупольського заводу імені Ілліча. 17 жовтня її звільнили з російського полону, а до Луцька приїхала тільки нещодавно, пройшовши двомісячну реабілітацію.
"Радіємо звільненню Людмили з полону і дякуємо їй за мужність, стійкість та витримку!"- написав мер Луцька.
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