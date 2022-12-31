Дитячий батальйон «Бандерівці» з Волині відзначили нагородою

Дитячий батальйон «Бандерівці» з Волині відзначили нагородою
Сьогодні, 3 січня, дитячому батальйону «Бандерівці» вручили нагороду «За добру справу», подяку і прапор з підписами бійців з передової.

Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.

Медаль від Маріупольського окремого батальйону за підтримку та допомогу Збройним силам України передав юним патріотам боєць цього батальйону, лучанин Юрій Хомич.

Медаль «За добру справу» є громадською відзнакою. Ця нагорода не має аналогів у світі. Присуджується вона не за подвиг чи військові досягнення. Це втілення подяки у металі тим людям, які роблять добрі справи заради наближення Перемоги.
Дитячий батальйон «Бандерівці» з Волині відзначили нагородою

Натомість бандерівці подарували захисникам України державний прапор зі своїми підписами і розмальовані амулети, вирізані з ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, бандерівці, батальйон, нагорода, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що стало причиною подвійного вбивства на Волині
Сьогодні, 16:05
Дитячий батальйон «Бандерівці» з Волині відзначили нагородою
Сьогодні, 16:00
На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:38
Під Бахмутом загинув 33-річний воїн з Луцька Сергій Фокін
Сьогодні, 15:20
«Енергоатом» відключив один із енергоблоків АЕС
Сьогодні, 15:13
Схожі новини
Зеленський нагородив волонтерку з Волині Зеленський нагородив волонтерку з Волині
31 грудень, 2022, 10:10
На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
29 грудень, 2022, 17:33
Поліцейський з Волині отримав іменну зброю від міністра МВС Поліцейський з Волині отримав іменну зброю від міністра МВС
26 грудень, 2022, 22:13
Прикордонник Волинського загону отримав державну нагороду Прикордонник Волинського загону отримав державну нагороду
08 грудень, 2022, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що стало причиною подвійного вбивства на Волині
Сьогодні, 16:05
 0
Дитячий батальйон «Бандерівці» з Волині відзначили нагородою
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:38
 0
Під Бахмутом загинув 33-річний воїн з Луцька Сергій Фокін
Сьогодні, 15:20
 0
«Енергоатом» відключив один із енергоблоків АЕС
Сьогодні, 15:13
 0
Медіа
відео
1/8