Дитячий батальйон «Бандерівці» з Волині відзначили нагородою
Сьогодні, 16:00
Сьогодні, 3 січня, дитячому батальйону «Бандерівці» вручили нагороду «За добру справу», подяку і прапор з підписами бійців з передової.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Медаль від Маріупольського окремого батальйону за підтримку та допомогу Збройним силам України передав юним патріотам боєць цього батальйону, лучанин Юрій Хомич.
Медаль «За добру справу» є громадською відзнакою. Ця нагорода не має аналогів у світі. Присуджується вона не за подвиг чи військові досягнення. Це втілення подяки у металі тим людям, які роблять добрі справи заради наближення Перемоги.
Натомість бандерівці подарували захисникам України державний прапор зі своїми підписами і розмальовані амулети, вирізані з ракет.
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Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Медаль від Маріупольського окремого батальйону за підтримку та допомогу Збройним силам України передав юним патріотам боєць цього батальйону, лучанин Юрій Хомич.
Медаль «За добру справу» є громадською відзнакою. Ця нагорода не має аналогів у світі. Присуджується вона не за подвиг чи військові досягнення. Це втілення подяки у металі тим людям, які роблять добрі справи заради наближення Перемоги.
Натомість бандерівці подарували захисникам України державний прапор зі своїми підписами і розмальовані амулети, вирізані з ракет.
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