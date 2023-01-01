Росія за минулу добу втратила ще 720 загарбників і засіб ППО





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



ВТРАТИ РОСІЇ:



▪️ особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано;



▪️ танки — 3038 (+2 за вчора);



▪️ бойові броньовані машини — 6106 (+6);



▪️ артилерійські системи — 2039 (+6);



▪️ реактивні системи залпового вогню — 424;



▪️ засоби протиповітряної оборони — 215 (+1);



▪️ літаки — 283;



▪️ гелікоптери — 270;



▪️ безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1842 (+3);



▪️ крилаті ракети — 723;



▪️ кораблі/катери — 16;



▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4745 (+10);



▪️ спеціальна техніка — 181.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час повномасштабної війни Росія вже втратила 108 910 своїх військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано;▪️ танки — 3038 (+2 за вчора);▪️ бойові броньовані машини — 6106 (+6);▪️ артилерійські системи — 2039 (+6);▪️ реактивні системи залпового вогню — 424;▪️ засоби протиповітряної оборони — 215 (+1);▪️ літаки — 283;▪️ гелікоптери — 270;▪️ безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1842 (+3);▪️ крилаті ракети — 723;▪️ кораблі/катери — 16;▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4745 (+10);▪️ спеціальна техніка — 181.

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