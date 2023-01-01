Росія за минулу добу втратила ще 720 загарбників і засіб ППО
Сьогодні, 09:38
За час повномасштабної війни Росія вже втратила 108 910 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
ВТРАТИ РОСІЇ:
▪️ особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано;
▪️ танки — 3038 (+2 за вчора);
▪️ бойові броньовані машини — 6106 (+6);
▪️ артилерійські системи — 2039 (+6);
▪️ реактивні системи залпового вогню — 424;
▪️ засоби протиповітряної оборони — 215 (+1);
▪️ літаки — 283;
▪️ гелікоптери — 270;
▪️ безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1842 (+3);
▪️ крилаті ракети — 723;
▪️ кораблі/катери — 16;
▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4745 (+10);
▪️ спеціальна техніка — 181.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
ВТРАТИ РОСІЇ:
▪️ особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано;
▪️ танки — 3038 (+2 за вчора);
▪️ бойові броньовані машини — 6106 (+6);
▪️ артилерійські системи — 2039 (+6);
▪️ реактивні системи залпового вогню — 424;
▪️ засоби протиповітряної оборони — 215 (+1);
▪️ літаки — 283;
▪️ гелікоптери — 270;
▪️ безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1842 (+3);
▪️ крилаті ракети — 723;
▪️ кораблі/катери — 16;
▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4745 (+10);
▪️ спеціальна техніка — 181.
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