Росія за минулу добу втратила ще 720 загарбників і засіб ППО

Росія за минулу добу втратила ще 720 загарбників і засіб ППО
За час повномасштабної війни Росія вже втратила 108 910 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

ВТРАТИ РОСІЇ:

▪️ особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано;

▪️ танки — 3038 (+2 за вчора);

▪️ бойові броньовані машини — 6106 (+6);

▪️ артилерійські системи — 2039 (+6);

▪️ реактивні системи залпового вогню — 424;

▪️ засоби протиповітряної оборони — 215 (+1);

▪️ літаки — 283;

▪️ гелікоптери — 270;

▪️ безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1842 (+3);

▪️ крилаті ракети — 723;

▪️ кораблі/катери — 16;

▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4745 (+10);

▪️ спеціальна техніка — 181.

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Теги: Росія, Україна, війна
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