Юні каратисти з Луцька передали новорічні подарунки воїнам у Бахмут

Майже дві сотні святкових презентів отримали прикордонники, які нині боронять Україну на Бахмутському напрямку.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Пакунки з солодощами, теплі речі, патріотичні обереги, малюнки для бійців передали вихованці спортивного клубу «Кордон». Хлопці та дівчата радо підтримали ініціативу свого спортивного наставника - голови СК «КОРДОН» тренера Спортивного комітету Держприкордонслужби України Богдана Мандрикіна.«Прикордонникам, які нині знаходяться на передовій, важливо знати, що їх чекають, підтримують та надихають на подальшу боротьбу. Тому ми вирішили передати їм трішки святкового настрою і покращити бойовий дух», - каже Богдан.У кожний подарунок діти поклали власноруч намальовані малюнки. На них також написали побажання для військовослужбовців та слова подяки. Юні спортсмени вдячні охоронцям кордону за те, що вони їх захищають на сході України, а тут – на Волині, діти мають можливість спокійно тренуватися.До речі, у більшості вихованців спортивного клубу батьки – військовослужбовці, а близько 20 випускників «КОРДОНУ» нині проходять службу у різних силових структурах. Багато хто сьогодні боронить східні рубежі нашої країни на найзапекліших напрямках. Можливо, саме там батьки отримають подарунки від своєї дочки чи сина, яких вони так давно не бачили й з якими лише інколи спілкуються телефоном.«Дякуємо за захист!», «Молимося за вас і чекаємо вдома з Перемогою!», «Бережіть себе!», «Слава Україні!» - такими щирими словами підписані малюнки, які зігрівають серця наших воїнів на передовій.