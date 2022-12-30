У Луцьку близько 60 сімей розшукують військових, які пропали безвісти





Про це виданню Вікторія Майборода.



Зокрема, 31 грудня звільнили з полону трьох волинян, з рідними яких працював цей центр.



«Саме наші працівники працювали зі зверненнями рідних цих військовослужбовців, допомагали зі швидшим їх звільненням. Загалом до центру уже звернулося близько 60 родин, які розшукують своїх рідних», - зазначила очільниця департаменту.



За її словами центр працює з мешканцями Луцької громади, але не відмовляють також усім потребуючим допомоги.



Нагадаємо, що у Луцьку при департаменті соціальної політики створено центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Тут надають правову та психологічну допомогу членам таких сімей.



Зазначимо, що під час обміну, що відбувся





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці минулого року у Луцьку запрацював центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. За час його роботи до фахівців звернулося орієнтовно 60 громадян, які розшукують своїх рідних військовослужбовців.Про це виданню ВСН розповіла керівниця департаменту соцполітики ЛуцькаЗокрема, 31 грудня звільнили з полону трьох волинян, з рідними яких працював цей центр.«Саме наші працівники працювали зі зверненнями рідних цих військовослужбовців, допомагали зі швидшим їх звільненням. Загалом до центру уже звернулося близько 60 родин, які розшукують своїх рідних», - зазначила очільниця департаменту.За її словами центр працює з мешканцями Луцької громади, але не відмовляють також усім потребуючим допомоги.Нагадаємо, що у Луцьку при департаменті соціальної політики створено центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Тут надають правову та психологічну допомогу членам таких сімей.Зазначимо, що під час обміну, що відбувся 31 грудня 2022 року з полону звільнено троє волинян : Георгій Крушельницький, Петро Кухарчук та Сергій Шевчук. Загалом цього дня Україна повернула 140 осіб . Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.

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