Росія готується до нового масованого ракетного удару по Україні, – розвідка





Про це розповів в інтерв’ю представник ГУР МО Вадим Скібіцький, пише



Він не став вказувати якихось точних дат, коли чекати масованої атаки окупантів, але допустив, що вона може відбутися й раніше за 9-10 січня.



"Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", - сказав він.



Також Скібіцький додав, що росіяни враховують і погоду.



"Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, підходяща", - відповів Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готується до наступного масованого удару по Україні, про що свідчить підготовка екіпажів авіації загарбників.Про це розповів в інтерв’ю представник ГУР МО, пише УНІАН Він не став вказувати якихось точних дат, коли чекати масованої атаки окупантів, але допустив, що вона може відбутися й раніше за 9-10 січня."Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", - сказав він.Також Скібіцький додав, що росіяни враховують і погоду."Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, підходяща", - відповів Скібіцький.

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