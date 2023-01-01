Росія готується до нового масованого ракетного удару по Україні, – розвідка

Росія готується до нового масованого ракетного удару по Україні, – розвідка
Росія готується до наступного масованого удару по Україні, про що свідчить підготовка екіпажів авіації загарбників.

Про це розповів в інтерв’ю представник ГУР МО Вадим Скібіцький, пише УНІАН.

Він не став вказувати якихось точних дат, коли чекати масованої атаки окупантів, але допустив, що вона може відбутися й раніше за 9-10 січня.

"Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", - сказав він.

Також Скібіцький додав, що росіяни враховують і погоду.

"Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, підходяща", - відповів Скібіцький.

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Теги: Росія, Україна, війна
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