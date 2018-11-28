Бізнес та промокоди: як співіснують ці поняття в Україні*





За даними експертів, споживча активність українців останнім часом у рази знизилася. Це пов'язано, насамперед, зі зниженням рівня доходів та зростанням цін. Така ситуація негативно позначається не лише на українському бізнесі, а й на економіці країни загалом. Тому, щоб стабілізувати ситуацію та стимулювати українців до здійснення покупок, багато компаній почали все активніше пропонувати їм безкоштовні промокоди. На сайті



- продукти харчування;

- одяг та взуття;

- електроніку та побутову техніку;

- квитки тощо.



Також з їхньою допомогою можна придбати на більш вигідних умовах квитки на автобус, наприклад, використавши на Infobus промокод з



Як працюють промокоди та допомагають бізнесу

Вже доведено, що промокод – ефективний маркетинговий інструмент, який допомагає просувати конкретні товари та бізнес у цілому. Як він працює:



1. Потенційний покупець знаходить на спеціалізованому сервісі пропозицію придбати товар зі знижкою чи іншими привілеями.



2. Він копіює зазначену комбінацію букв/символів/цифр та вставляє її у спеціальне поле під час оформлення замовлення.



3. Отримує вказану знижку, подарунок, безплатну доставку товару чи інше заохочення.



Експерти називають безліч переваг використання промокодів при веденні бізнесу:



- підвищення лояльності покупців до компанії;

- збільшення обсягу продажу;

- розширення клієнтської аудиторії;

- просування бізнесу та підвищення впізнаваності бренду.



Щоб створити таку пропозицію, бізнесу не потрібні додаткові інструменти. Її можна презентувати на офіційному сайті компанії, спеціалізованих сервісах, у соціальних мережах, на форумах тощо.



Хто використовує промокоди

Щоб визначити аудиторію, яка найчастіше користується такими пропозиціями, соціологи провели низку опитувань, під час яких з'ясували, що:



• чоловіки в Україні користуються промокодами частіше, ніж жінки (їх майже на 6% більше);



• такий спосіб економії найчастіше обирають люди, віком 25-45 років.



За словами експертів, промокоди допомагають українському бізнесу переживати кризу та триматися на плаву. Також вони прогнозують у майбутньому збільшення зацікавленої аудиторії, що вказує на добрі перспективи у сфері економіки України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зараз – не найлегший час для ведення бізнесу в Україні. Багато компаній зіштовхуються з різними труднощами, зокрема пов'язаними зі скороченням кількості покупок і клієнтської аудиторії в цілому. Щоб утримувати старих користувачів та залучати нових, бізнесмени використовують різні маркетингові інструменти. Одним із найефективніших є промокод. Що це та як він допомагає триматися бізнесу на плаву, розмірковуємо далі.За даними експертів, споживча активність українців останнім часом у рази знизилася. Це пов'язано, насамперед, зі зниженням рівня доходів та зростанням цін. Така ситуація негативно позначається не лише на українському бізнесі, а й на економіці країни загалом. Тому, щоб стабілізувати ситуацію та стимулювати українців до здійснення покупок, багато компаній почали все активніше пропонувати їм безкоштовні промокоди. На сайті codes.com.ua зібрана інформація про пропозиції, які роблять різні компанії. Використовуючи їх, покупці можуть придбати з великими знижками:- продукти харчування;- одяг та взуття;- електроніку та побутову техніку;- квитки тощо.Також з їхньою допомогою можна придбати на більш вигідних умовах квитки на автобус, наприклад, використавши на Infobus промокод з https://codes.com.ua/shops/infobus-eu Такі пропозиції дозволили збільшити кількість покупок, що здійснюються в мережі, приблизно на 40% (за останні 3 місяці). І, за словами фахівців, ця цифра може зростати, якщо представники бізнесу застосовуватимуть правильні маркетингові стратегії з огляду на потреби та побажання клієнтської аудиторії.Вже доведено, що промокод – ефективний маркетинговий інструмент, який допомагає просувати конкретні товари та бізнес у цілому. Як він працює:1. Потенційний покупець знаходить на спеціалізованому сервісі пропозицію придбати товар зі знижкою чи іншими привілеями.2. Він копіює зазначену комбінацію букв/символів/цифр та вставляє її у спеціальне поле під час оформлення замовлення.3. Отримує вказану знижку, подарунок, безплатну доставку товару чи інше заохочення.Експерти називають безліч переваг використання промокодів при веденні бізнесу:- підвищення лояльності покупців до компанії;- збільшення обсягу продажу;- розширення клієнтської аудиторії;- просування бізнесу та підвищення впізнаваності бренду.Щоб створити таку пропозицію, бізнесу не потрібні додаткові інструменти. Її можна презентувати на офіційному сайті компанії, спеціалізованих сервісах, у соціальних мережах, на форумах тощо.Щоб визначити аудиторію, яка найчастіше користується такими пропозиціями, соціологи провели низку опитувань, під час яких з'ясували, що:• чоловіки в Україні користуються промокодами частіше, ніж жінки (їх майже на 6% більше);• такий спосіб економії найчастіше обирають люди, віком 25-45 років.За словами експертів, промокоди допомагають українському бізнесу переживати кризу та триматися на плаву. Також вони прогнозують у майбутньому збільшення зацікавленої аудиторії, що вказує на добрі перспективи у сфері економіки України.

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