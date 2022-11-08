Значна частина Луцька сьогодні, 4 січня, буде без світла

Для аварійно-відновлювальних робіт “Волиньобленерго” з 13:00 до 17:00 частково припинить електропостачання району Вишкова та Теремного, 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів, просп. Відродження, вул. Грушевського та прилеглих.Про це повідомили у пресслужбі “Волиньобленерго”.Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів.Лучан просять зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.