У музеї на Волині є унікальне намисто з Херсонесу. ФОТО





Фото оприлюднили на сторінці закладу у



У Волинський краєзнавчий музей воно потрапило від Управління СБУ у Волинській області. Працівники спецслужби вилучили артефакт під час незаконної спроби вивезення за кордон і за рішенням суду передали до музею.



Намисто складається з напівдорогоцінних каменів. Шліфовані шматки гірського кришталю, сердоліку, агату та лазуриту доповнюють і відтіняють один одного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському краєзнавчому музеї показали один з унікальних експонатів – намисто античного періоду з причорноморського Херсонесу.Фото оприлюднили на сторінці закладу у Фейсбук У Волинський краєзнавчий музей воно потрапило від Управління СБУ у Волинській області. Працівники спецслужби вилучили артефакт під час незаконної спроби вивезення за кордон і за рішенням суду передали до музею.Намисто складається з напівдорогоцінних каменів. Шліфовані шматки гірського кришталю, сердоліку, агату та лазуриту доповнюють і відтіняють один одного.

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