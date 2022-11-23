У музеї на Волині є унікальне намисто з Херсонесу. ФОТО

У музеї на Волині є унікальне намисто з Херсонесу. ФОТО
У Волинському краєзнавчому музеї показали один з унікальних експонатів – намисто античного періоду з причорноморського Херсонесу.

Фото оприлюднили на сторінці закладу у Фейсбук.

У Волинський краєзнавчий музей воно потрапило від Управління СБУ у Волинській області. Працівники спецслужби вилучили артефакт під час незаконної спроби вивезення за кордон і за рішенням суду передали до музею.
У музеї на Волині є унікальне намисто з Херсонесу. ФОТО

Намисто складається з напівдорогоцінних каменів. Шліфовані шматки гірського кришталю, сердоліку, агату та лазуриту доповнюють і відтіняють один одного.
У музеї на Волині є унікальне намисто з Херсонесу. ФОТО

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Теги: Херсонес, намисто, музей, Волинь
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