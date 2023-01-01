На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Литвинчук
Сьогодні, 12:07
Безжальна війна забрала життя Литвинчука Олега Степановича, 1990 року народження, жителя смт Любешів.
Про це повідомив Володимир Сергійчук на своїй сторінці у фейсбуці.
Солдат загинув 01.01.2023 року під час артилерійського обстрілу на території Донецької області.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Добрий, світлий спомин про Олега назавжди залишиться у нашій пам’яті, а також усіх, хто знав його, любив і шанував. Слава та шана українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Володимир Сергійчук на своїй сторінці у фейсбуці.
Солдат загинув 01.01.2023 року під час артилерійського обстрілу на території Донецької області.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Добрий, світлий спомин про Олега назавжди залишиться у нашій пам’яті, а також усіх, хто знав його, любив і шанував. Слава та шана українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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