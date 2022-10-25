Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 12:21
Сьогодні, 4 січня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв.
Про це повідомила волонтерка Наталія Пасічник.
"Сьогодні, 04.01.2023 близько 12.40 зустрічаємо Героїв на щиті. Місце зустрічі: в‘їзд в Луцьк зі сторони села Гірка Полонка Луцького району біля бетонного знаку «Луцьк». Лучани та гості міста, прошу належно зустріти полеглих Героїв! " - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомила волонтерка Наталія Пасічник.
"Сьогодні, 04.01.2023 близько 12.40 зустрічаємо Героїв на щиті. Місце зустрічі: в‘їзд в Луцьк зі сторони села Гірка Полонка Луцького району біля бетонного знаку «Луцьк». Лучани та гості міста, прошу належно зустріти полеглих Героїв! " - йдеться в повідомленні.
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