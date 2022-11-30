Знайшли водія, який збив пішохідку на проспекті Відродження у Луцьку

Знайшли водія, який збив пішохідку на проспекті Відродження у Луцьку
У Луцьку 2 січня водій збив пішохідку на проспекті Відродження та зник з місця ДТП. Учора, 3 січня, його розшукала поліція.

Про це повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство, під час якого з'ясують усі обставини події.

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Теги: збив пішохідку, Луцьк, водій
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