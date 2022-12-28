У день народження загиблого Олександра Мартинюка лучани будуть бігти 38 кілометрів

Олександру Мартинюку виповнилось би 38 років. Він, як і багато спортсменів, щороку пробігав у свій день народження дистанцію рівну рокам, що виповнились.



Про це Лідія Гонтар.



"Тож давайте цього року ми вшануємо його пам'ять та пробіжимо дистанцію замість нього", - написала вона.



Місце зустрічі - Парк імені Лесі Українки.



Дата та час - 7 січня, 12:00



Формат - естафета, 38 км розділять між усіма учасниками.



Воїн 14-ої бригади



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 січня військовому з Луцькавиповнилось би 38 років. Він, як і багато спортсменів, щороку пробігав у свій день народження дистанцію рівну рокам, що виповнились.Про це розповідає спортсменка з Луцька"Тож давайте цього року ми вшануємо його пам'ять та пробіжимо дистанцію замість нього", - написала вона.Місце зустрічі - Парк імені Лесі Українки.Дата та час - 7 січня, 12:00Формат - естафета, 38 км розділять між усіма учасниками.Воїн 14-ої бригади Олександр Мартинюк 8 жовтня помер від поранення , яке отримав під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

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