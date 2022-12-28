У день народження загиблого Олександра Мартинюка лучани будуть бігти 38 кілометрів
Сьогодні, 13:00
7 січня військовому з Луцька Олександру Мартинюку виповнилось би 38 років. Він, як і багато спортсменів, щороку пробігав у свій день народження дистанцію рівну рокам, що виповнились.
Про це розповідає спортсменка з Луцька Лідія Гонтар.
"Тож давайте цього року ми вшануємо його пам'ять та пробіжимо дистанцію замість нього", - написала вона.
Місце зустрічі - Парк імені Лесі Українки.
Дата та час - 7 січня, 12:00
Формат - естафета, 38 км розділять між усіма учасниками.
Воїн 14-ої бригади Олександр Мартинюк 8 жовтня помер від поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
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Про це розповідає спортсменка з Луцька Лідія Гонтар.
"Тож давайте цього року ми вшануємо його пам'ять та пробіжимо дистанцію замість нього", - написала вона.
Місце зустрічі - Парк імені Лесі Українки.
Дата та час - 7 січня, 12:00
Формат - естафета, 38 км розділять між усіма учасниками.
Воїн 14-ої бригади Олександр Мартинюк 8 жовтня помер від поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
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Сьогодні, 13:00
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