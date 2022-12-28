Волинська митниця за грудень перерахувала до держбюджету 2,3 мільярди гривень

У грудні 2022 року із зони діяльності Волинської митниці платники податків було сплатили до Держбюджету понад 2,3 млрд грн митних платежів. А загалом за 2022 рік сума доходів склала 17,7 млрд гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Впродовж звітного року під час митного оформлення товарів на підставі законодавчих актів практикувалися звільнення чи відстрочення сплати митних платежів на окремі категорії товарів чи для окремих суб'єктів.Найбільше пільг (на 6,1 млрд грн) надали громадянам, які ввозили на митну територію України транспортні засоби у період дії Закону України №2142-IX від 24.03.22. А в цілому за минулий рік сума нарахованих умовно, але не сплачених до бюджету платежів у зоні діяльності Волинської митниці склала 10,4 млрд грн.Виконання річного доведеного показника наповнення державної скарбниці становило 107 відсотків (+1,1 млрд грн). Попри все, цьогоріч середньоденний показник надходжень зріс на 18 відсотків порівняно з довоєнним 2021 роком і нині дорівнює 68,4 млн грн.